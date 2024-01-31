Такой день. Уголовное дело после угроз жительнице Барнаула и сокращение населения
О главных событиях Алтайского края за 30 января
31 января 2024, 00:55, ИА Амител
Жителя Новосибирской области, угрожавшего участнице сообщества "Инцидент Барнаул", задержали. Следователи изъяли запись с камер видеонаблюдения, скриншоты с угрозами, провели обыск по месту жительства мужчины, допросили свидетелей и провели иные следственные действия. Обстоятельства инцидента выясняются, расследование уголовного дела продолжается.
Росстат спрогнозировал численность населения по субъектам РФ до 2045 года, исходя из этого Алтайский край потеряет более 15% населения, а в Республике Алтай, наоборот, немного увеличится количество жителей.
В Барнаул поступили первые девять автобусов, предназначенные для работы на муниципальных маршрутах общественного транспорта. Поставка всех автобусов ожидается до конца февраля.
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