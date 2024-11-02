Такой день. Уход главы алтайского Минтранса и лучший город для семейного отдыха

О главных событиях региона за 1 ноября

02 ноября 2024, 00:01, ИА Амител

Закат / Фото: Luca Dugaro / Unsplash.com

Апелляционная инстанция оставила в силе ранее вынесенную меру пресечения директору компании "Малоэтажная Сибирь" Ивану Заикину.

Исполняющим обязанности министра транспорта Алтайского края с 1 ноября назначен Александр Мошкин – в соответствии с распоряжением губернатора Виктора Томенко, сообщает правительство региона.

Барнаул оказался среди городов-лидеров для активного и познавательного отдыха семей. Такие результаты показало совместное исследование ВЭБ.РФ и АНО "Национальные приоритеты".