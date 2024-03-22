Такой день. Уход главы алтайского ОНФ и режим повышенной готовности в центре Барнаула

О главных событиях Алтайского края за 21 марта

22 марта 2024, 00:21, ИА Амител

Заснеженный мост / Фото: unsplash.com

Этим летом на гребном канале в Барнауле пройдет большой культурно-спортивный фестиваль "Алтайская регата". Как рассказал Томенко, в мероприятии примут участие около 400 спортсменов из разных стран, в том числе Китая, Таиланда, Мьянмы, Вьетнама, Индонезии и других.

В Барнауле ввели режим повышенной готовности на территории жилого дома № 4 по проспекту Строителей. Предварительное обследование здания 1955 года постройки показало, что на уровне пятого этажа происходит обрушение кирпичной кладки и декоративного слоя фасада в зоне двух балконов со стороны проспекта. Есть риск обрушения части балконов.

Глава регионального исполкома Народного фронта в Алтайском крае Сергей Войтюк покидает пост. Причины ухода Войтюка с должности не назвали. В беседе с amic.ru глава исполкома отказался комментировать информацию.