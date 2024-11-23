Такой день. Увеличение бюджета Алтайского края и просьба женщин к мэру Барнаула

О главных событиях Алтайского края за 22 ноября

23 ноября 2024, 00:45, ИА Амител

Зимний лес / Фото: unsplash.com / Viktor Ozolin

Председатель Совета женщин при главе Барнаула Валентина Косинова попросила Вячеслава Франка и дальше возглавлять город. Она отметила, что краевая столица похорошела под его руководством.

Алтайский край получит в следующем году из федерального бюджета 68 млрд рублей. Это на 11 млрд больше, чем было заложено в проекте краевой казны, который Заксобрание одобрило в первом чтении. Поправки ко второму обсудили 21 ноября в Парламентском центре на заседании комитета АКЗС по бюджетной, налоговой, экономической политике и имущественным отношениям и рабочей группы.

Алтайкрайстат ко Дню матери, который отмечается 24 ноября (в последнее воскресенье месяца), сообщил, сколько жительниц Алтайского края стали мамами в 2023 году.