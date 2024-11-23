Такой день. Увеличение бюджета Алтайского края и просьба женщин к мэру Барнаула
О главных событиях Алтайского края за 22 ноября
23 ноября 2024, 00:45, ИА Амител
Председатель Совета женщин при главе Барнаула Валентина Косинова попросила Вячеслава Франка и дальше возглавлять город. Она отметила, что краевая столица похорошела под его руководством.
Алтайский край получит в следующем году из федерального бюджета 68 млрд рублей. Это на 11 млрд больше, чем было заложено в проекте краевой казны, который Заксобрание одобрило в первом чтении. Поправки ко второму обсудили 21 ноября в Парламентском центре на заседании комитета АКЗС по бюджетной, налоговой, экономической политике и имущественным отношениям и рабочей группы.
Алтайкрайстат ко Дню матери, который отмечается 24 ноября (в последнее воскресенье месяца), сообщил, сколько жительниц Алтайского края стали мамами в 2023 году.
10:29:05 23-11-2024
На самом деле в городе не видны те гигантские средства, которые выделяются мэрии. Прежде чем петь дифирамбы следует провести аудит. Сносятся здания, которые вполне могли бы еще служить. При этом в невыгодных для застройщиков местах: по местоположению и из-за отсутствия там добрых коммуникаций, ветхое жилье стоит и будет стоять. Очевидно у мэра имеется избирательность, которая настораживает.