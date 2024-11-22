Алтайский бюджет на следующий год "потяжелел" на 13 млрд рублей

Дополнительные средства регион получит из федерального бюджета

22 ноября 2024, 12:15, ИА Амител

Сессия АКЗС / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Алтайский край получит в следующем году из федерального бюджета 68 млрд рублей. Это на 11 млрд больше, чем было заложено в проекте краевой казны, который Заксобрание одобрило в первом чтении. Поправки ко второму обсудили 21 ноября в Парламентском центре на заседании комитета АКЗС по бюджетной, налоговой, экономической политике и имущественным отношениям и рабочей группы.

"Федеральный бюджет предусматривает дополнительные межбюджетные трансферты, их объем увеличен на 11,382 млрд рублей. Таким образом, общий объем безвозмездных поступлений достигнет 68,068 млрд рублей", – сообщил заместитель председателя правительства Алтайского края, министр финансов Данил Ситников.

Кроме того, между чтениями вырос и прогноз по собственным доходам. Так, по оценке краевых властей налоговые и неналоговые поступления по итогам 2025 года будут на уровне 112,199 млрд рублей. Это на 1,433 млрд больше, чем было по прогнозам к первому чтению. За счет этих двух сумм доходы краевого бюджета увеличатся на 12,815 млрд рублей и составят 180,267 млрд.

Вслед за ними вырастут и расходы – до 192,382 млрд рублей (+12,959 млрд). Дефицит будет в размере 12,115 млрд рублей.

Из-за этих изменений на сессии 28 ноября депутаты сначала вернутся к рассмотрению первого чтения закона, чтобы принять обновленные основные параметры. А затем сразу же рассмотрят документ и во втором чтении. И уже с учетом поправок от всех фракций.

А их, по словам главы комитета АКЗС по бюджетной, налоговой, экономической политике и имущественным отношениям Александра Локтева, поступило более 160 штук на 20 млрд рублей. И многие из них разработчики включили в новый проект.

"Среди значимых изменений – увеличение финансирования сбалансированности бюджетов муниципальных образований на 200 млн рублей, дополнительных субсидий на программу поддержки местных инициатив – на 100 млн рублей, а также проектов "Формирование комфортной городской среды" – более 700 млн рублей и "Культура малой родины" – на 20 млн рублей", – пояснил Локтев.

Также, по инициативе депутатов выросли расходы на социальную сферу, здравоохранение, образование, культуру, сельское хозяйство и спорт. В бюджете будут заложены средства на индексацию зарплат, социальных выплат и стипендий. Дополнительные средства выделят на обновление автопарка в агропромышленном комплексе и медучреждениях, приобретение школьных автобусов и дорожной техники. Также заложены субсидии на ремонт систем тепло- и водоснабжения в муниципалитетах.