Такой день. Увольнение директора школы и замедление кредитования на Алтае

О главных событиях региона за 26 декабря

26 декабря 2024, 23:58, ИА Амител

Зима в Барнауле. / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Директора барнаульской школы № 99 уволили после проверки учебного заведения городским комитетом по образованию. Согласно сообщению пресс-службы ведомства, факты в жалобе, которую передал губернатору Виктору Томенко бывший участник СВО, подтвердились.

На суде по делу экс-главы барнаульского ООО "Жилфонд" Людмилы Авдюхиной 25 декабря выступил представитель организации, адвокат Алексей Филичкин. Он изложил позицию компании и ответил на вопросы суда. В частности, рассказал, чем отличаются потерпевшие по делу, кому они выплатили компенсацию, под какой процент некоторые клиенты давали деньги Авдюхиной и работает ли сейчас барнаульский "Жилфонд". Подробнее – в материале amic.ru.

Объединенное кредитное бюро (ОКБ) подвело итоги кредитования за ноябрь и 11 месяцев 2024 года. По данным бюро, ноябрь стал рекордным месяцем по снижению активности за последние два года.

Алтайский край занял 28-е место среди топ-50 регионов по объемам кредитования. В ноябре жители края оформили 48,52 тысячи кредитов на общую сумму 7,97 млрд рублей. Это на 22% меньше по количеству и на 36% ниже по объему по сравнению с октябрем.