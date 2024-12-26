Представитель "Жилфонда Барнаул" изложил позицию агентства на суде по делу Авдюхиной

По словам адвоката "Жилфонда Барнаул" Филичкина, сейчас агентство почти прекратило принимать клиентов и фактически не работает

26 декабря 2024, 16:50, Антон Дегтярев

Людмила Авдюхина / Фото: amic.ru, Антон Дегтярев

На суде по делу экс-главы ООО "Жилфонд Барнаул" Людмилы Авдюхиной 25 декабря выступил представитель организации, адвокат Алексей Филичкин. Он изложил позицию компании и ответил на вопросы суда. В частности, рассказал, чем отличаются потерпевшие по делу, кому они выплатили компенсацию, под какой процент некоторые клиенты давали деньги Авдюхиной и работает ли сейчас "Жилфонд Барнаул". Подробнее – в материале amic.ru.

"Была организована схема"

Филичкин начал свой рассказ с самого начала – с того, как Авдюхина и ее муж Егор Авдюхин не вышли на работу 16 декабря 2022 года и пропали. Телефон был отключен и у жены, и у мужа – руководство "Жилфонда Барнаул" не могло до них дозвониться. При этом, подчеркнул Филичкин, у Авдюхиной на день исчезновения были назначены встречи, еще 15 декабря она активно обсуждала размещение розеток в офисе, тогда же до 17 часов проводила сделку с одним из клиентов. Кассира "Жилфонда Барнаул" Очаковской 16 декабря тоже не было – она у Авдюхиной на этот день отпросилась.

До 19 декабря дозвониться до Авдюхиной у руководства "Жилфонда Барнаул" не получалось, оно начало поиски беглого директора и обратилось в правоохранительные органы. Кассир Очаковская сообщила, что из кассы исчезли документы, в которых отражалась информация о договорах хранения, а также переданные по этим договорам деньги. В итоге руководство посмотрело записи с камер видеонаблюдения и обнаружило, что Авдюхина украла деньги "Жилфонда Барнаул" и документы в ночь с 15 на 16 декабря.

"Мы установили, что была организована схема по привлечению денег граждан по договорам хранения без фактического отражения привлеченных денежных средств в бухгалтерском учете общества. Людмила Николаевна получала возможность распоряжаться полученными денежными средствами", – отметил Филичкин.

Алексей Филичкин / Фото: amic.ru, Антон Дегтярев

Займы под 480% годовых

Вскоре в "Жилфонд Барнаул" обратились не только непосредственные клиенты компании, но и "иные лица", которые передавали Авдюхиной деньги по договорам хранения. 20 декабря в Барнаул приехал директор новосибирского "Жилфонда" Александр Чернокульский и пообщался с потерявшими деньги людьми. Среди них, например, был предприниматель Андрей Погран, который представился представителем группы потерпевших инвесторов, передавших Авдюхиной деньги в виде процентных займов под 8-13% в месяц, отметил Филичкин.

По словам Филичкина, процент, под который Авдюхина брала деньги, был "несоизмерим" с теми процентными ставками, которые предлагали банки. При этом представитель "Жилфонда Барнаул" подчеркнул, что Авдюхина имела возможность брать кредиты в "нормальных банках", с которыми у "Жилфонда Барнаул" были хорошие отношения. Поэтому схему привлечения денег с помощью договоров хранения Филичкин назвал "странной". Также по договорам хранения не должны были использоваться деньги и выплачиваться проценты, но происходило и то, и другое, сказал Филичкин.

Передача денег оформлялась по договорам хранения, Авдюхина регулярно выплачивала проценты, но на момент исчезновения оставалась должна "значительную сумму". В итоге возникло несколько пострадавших, с которыми "контактировала непосредственно Авдюхина", а не "Жилфонд Барнаул", считают в агентстве. Услуги организация якобы им не оказывала, и эти люди лишь давали деньги Авдюхиной под гигантский процент, гораздо выше рыночного, отметил Филичкин. Среди таких клиентов была и Наталья Пешкова, которая дала Авдюхиной для совершения сделки 6 млн рублей на десять дней под 219% годовых, рассчитывая получить 360 тысяч рублей, а также другие люди.

"Последние разы Авдюхиной передавали деньги под 10% в неделю – это было 480% годовых. Авдюхина частично возвращала деньги, частично пролонгировала займы, брала новые. И в последующем не вернула деньги. Данная группа лиц общалась только с Людмилой Николаевной и была связана с ней через аффилированных людей, через ее знакомых, ее связи. Таким образом, сложились две группы потерпевших. И только бесспорным клиентам "Жилфонда" общество деньги выплатило", – пояснил Филичкин.

Те, кто "возврата" от Авдюхиной не получил, инициировали судебные иски, сейчас разбирательства идут как в судах общей юрисдикции, так и в Арбитражном суде Алтайского края, отметил Филичкин.

Суд по делу Авдюхиной/ Фото: amic.ru, Антон Дегтярев

"Сумма всех услуг в десять раз меньше суммы всех переданных ему денег"

О каждом из клиентов, которые работали с Авдюхиной и давали ей деньги под проценты, Филичкин на суде говорил отдельно – например, из них он выделил не только Пешкову, но и Андрея Пограна, ранее дававшего показания в суде. На том заседании выяснилось, что у Пограна есть перед Авдюхиной долги на сумму около 20 млн рублей. По словам Филичкина, у Авдюхиной были изъяты расписки за 2022 год (без тех, где конкретно указывалась личность получателя денег) на 21 млн рублей.

"Получается, что в течение 2022 года Людмила Николаевна передавала Пограну по неизвестной нам причине значительные суммы денежных средств. Общество считает, что это были фактические выплаты возврата группе лиц, которую представлял Погран, – это Мининков, Богаев, Новиков, Широков и Старовойтов. Потому что иного логичного объяснения лично у меня и общества нет. Факт причастности этих выплат к рекламным услугам Пограна не подтверждается, так как на 1 января 2022 года уже была переплата компании Пограну 5,5 млн рублей. То есть Погран уже был должен "Жилфонду". За весь год он оказал услуги на 2,8 млн рублей. Сумма всех услуг в десять раз меньше суммы всех переданных ему денег", – пояснил Филичкин.

По его словам, в месяц Погран оказывал услуги на двести с лишним тысяч рублей, которые оплачивались с расчетного счета "Жилфонд Барнаул", и деньги на счете всегда были. Таким образом, "Жилфонд" уверен, что переданные Пограну средства не имеют отношения к его рекламной деятельности. По словам Филичкина, раскрыть отношения с Пограном может только сама Авдюхина.

Людмила Авдюхина / Фото: amic.ru, Антон Дегтярев

С предъявленным обвинением Людмиле Авдюхиной "Жилфонд Барнаул" согласен. Но долги "иным лицам", которые работали с ней, агентство отрицает. Еще по трем потерпевшим представитель "Жилфонда Барнаул" не знает обстоятельств передачи денег, поэтому свою позицию представитель организации не высказал. Остальным компания уже выплатила все деньги.

Кроме того, сейчас уже приняты судебные решения по выплате денег трем лицам – Пешковой, Штейнмарку и Старовойтову.

"Практически прекратился поток клиентов"

Отдельно Филичкин отметил, что действия Авдюхиной нанесли вред репутации "Жилфонда". Так, на февраль 2022 года вышло около 200 публикаций в СМИ, где упоминался "Жилфонд Барнаул" и Авдюхина.

"Не говорить о том, что не причинен ущерб деловой репутации, невозможно, потому что деятельность агентства недвижимости связана с доверием. Люди хотят иметь гарантии того, что дело пройдет максимально безопасно для них. С учетом произошедшего поток клиентов прекратился, и расчетные счета были арестованы. Тем самым был причинен вред деловой репутации "Жилфонда". Следующий этап публикаций был после задержания Людмилы Николаевны в Аргентине, продолжение освещения этого процесса также причиняет вред", – отметил Филичкин.

Алексей Филичкин/Фото: amic.ru

По его словам, клиенты фактически перестали обращаться в "Жилфонд Барнаул" за оказанием услуг и деятельность организации сейчас, можно сказать, остановлена.

"Мне сотрудники подтверждали, что практически прекратился поток клиентов. Я несколько раз приезжал в офис, и, кроме скандалов, я там ничего не видел. Фактически деятельность приостановлена – есть только судебные иски к "Жилфонду". У нас все счета заблокированы по иску Пешковой. Сейчас рассматривается заявление о банкротстве. Единственный сотрудник – это управляющий", – пояснил Филичкин.

Однако представитель потерпевших возразила Филичкину и сказала, что офис "Жилфонда" "работает во всей красе", и пообещала подтвердить это в случае ее допроса.

В "Жилфонде" журналисту amic.ru пояснили, что остановилась деятельность только конкретного юрлица – то есть "Жилфонд Барнаул". Правообладатель товарного знака, ООО "Жилфонд", потребовал у ООО "Жилфонд Барнаул" прекратить использовать это наименование. Однако сейчас в Барнауле услуги под брендом "Жилфонда" оказываются, "все три офиса работают нормально" и предприниматели ведут в них деятельность на основании лицензионного договора, пояснили в организации. То есть, под брендом "Жилфонд" в Барнауле работают уже другие компании, рассказали amic.ru в руководстве организации. Адвокат Филичкин же комментировал "исключительно деятельность ООО "Жилфонд Барнаул"", указали там.

Суд по делу Авдюхиной / Фото: amic.ru

"Почему с людьми так разговаривали?"

Вопросы Филичкину на суде задавала и сама Авдюхина. Они в основном касались сотрудников "Жилфонда" и работы агентства.

"К вам пришли люди с законными контрактами. Им же деньги нужно выплатить сразу. Зачем нужно было людей подвергать стрессу? Почему с людьми так разговаривали? Почему юристы начали говорить, что я что-то похитила, когда еще никто ничего не знал. Чтобы деловую репутацию спасти? А мне кажется, чтобы меня посадить в тюрьму. Я считаю, что управленцы должны были сначала выполнить обязательства перед клиентами, а потом уже разбираться со мной", – отметила Авдюхина.

Филичкин же ответил ей, что в "Жилфонде" не знали общего количества договоров хранения, так как Авдюхина забрала всю документацию при отъезде в Аргентину. Также требования передававших Авдюхиной деньги под высокие проценты клиентов были слишком завышенными. И остальным клиентам "Жилфонд" вернул деньги, как только смог это сделать.

Людмила Авдюхина / Фото: amic.ru

Отметим, на том же заседании стало известно, что пострадавшая по делу Авдюхиной Наталья Пешкова обратилась с заявлением в Алтайский арбитражный суд, где потребовала признать агентство недвижимости "Жилфонд Барнаул" банкротом и взыскать с него почти 7,9 млн рублей. Заявление суд принял 4 декабря, первое заседание состоялось 24 декабря, следующее назначено на 23 января 2025 года.

Кроме того, на заседании стало известно и о том, что 13 декабря "Жилфонд Барнаул" изменил название на "Недвижимость Барнаул". По словам Филичкина, название изменилось по требованию владельца товарного знака, то есть ООО "Жилфонд". Представитель потерпевших связала это решение с банкротством и желанием снизить репутационный ущерб от такого решения.

В чем обвиняется Авдюхина?

Людмилу Авдюхину сейчас судят по статье о "мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение" (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, Людмила Авдюхина с 15 марта по 15 декабря 2022 года забрала из кассы "Жилфонда" 121,3 млн рублей, которые принадлежали 31 клиенту. Они давали эти деньги Авдюхиной на хранение, для передачи продавцам или для инвестиций в недвижимость. Авдюхина же присвоила средства себе и в итоге нанесла ущерб клиентам "Жилфонда" и его репутации, считает следствие. Более подробно о "схеме Авдюхиной" можно прочитать здесь.

Людмила Авдюхина/ Фото: amic.ru

Забрав деньги, Авдюхина вместе с мужем, дочерью и свекровью отправилась в аргентинский Буэнос-Айрес маршрутом через Сочи, Москву, Стамбул (Турция) и Дубай (ОАЭ), сказано в обвинении. Авдюхину объявили в международный розыск и 2 января 2024 года задержали в Буэнос-Айресе, а после экстрадировали в РФ. Весной 2024-го через Москву ее доставили в Барнаул. В Центральном районном суде экс-главе "Жилфонд Барнаул" неоднократно продлевали срок пребывания в СИЗО. А в сентябре дело отправилось в суд.

Сама Авдюхина называет обвинение "сказкой" и говорит, что никакой мошенницей она не является.

Сейчас на суде еще опрашивают свидетелей. Следующее заседание по делу Авдюхиной состоится 15 января в 13 часов. На него планируют вызвать несколько человек. Сейчас "Жилфонд Барнаул" настаивает на вызове супругов Татьяны и Сергея Зинченко (бывшие приятели Авдюхиной) и еще одного свидетеля. Представители потерпевших хотят послушать работников "Жилфонда" Тагильцеву, Очаковскую и Чернокульского.