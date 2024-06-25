Такой день. Вечерний шторм на Алтае и опрос свидетелей по делу возможного маньяка

О главных событиях региона за 25 июня

25 июня 2024, 00:15, ИА Амител

Закат / Фото: unsplash.com

В ближайшее время с сохранением ночью 25 июня в Алтайском крае ожидаются дожди, местами сильные, грозы, град, усиление ветра до 22 м/с, при грозах усиление ветра 25 м/с и более.

В барнаульских магазинах бытовой техники наблюдается дефицит вентиляторов. Корреспонденты amic.ru обошли несколько магазинов – устройств, способных развеять жару и духоту, в наличии не оказалось.

В Калманском районном суде 24 июня в закрытом режиме состоялось третье заседание по делу возможного "политеховского" маньяка Виталия Манишина. На нем допросили трех свидетелей, вопросы касались первой жертвы маньяка, а именно Людмилы Обидиной. Об этом amic.ru сообщили в суде.