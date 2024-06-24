Еще трех свидетелей допросили в суде по делу возможного маньяка Манишина

Очередной суд по делу Манишина состоялся 24 июня и длился три с половиной часа

24 июня 2024, 15:30, Антон Дегтярев

Виталий Манишин на суде/ Фото: amic.ru

В Калманском районном суде 24 июня в закрытом режиме состоялось третье заседание по делу возможного "политеховского" маньяка Виталия Манишина. На нем допросили трех свидетелей, вопросы касались первой жертвы маньяка, а именно Людмилы Обидиной. Об этом amic.ru сообщили в суде.

"Сегодня опрошено трое свидетелей по первому эпизоду, где потерпевшей является Людмила Обидина. Все они выступили по видеосвязи, так как иногородние. Всего вызывались как раз эти трое свидетелей, очень долго каждого опрашивали. На сегодня план был выполнен. Заседание длилось с 11 часов до 14:30. Манишин, конечно, тоже был доставлен в суд", – рассказали в суде.

Следующее заседание по делу Манишина состоится в среду, 26 июня, в 11 часов. На нем продолжится опрос свидетелей и исследование доказательств. Заседание пройдет снова в закрытом режиме.

Напомним, что суд над Манишиным стартовал 17 июня. Тогда прокурор огласил обвинительное заключение и определил порядок доказательств по делу. На втором заседании начался опрос свидетелей. До начала полноценного процесса, 3 июня 2024 года, Манишину продлили срок пребывания в СИЗО на полгода – до 21 ноября. Тогда же судья решила закрыть суд от журналистов.

Напомним, что Виталия Манишина арестовали в мае 2023 года. В мае 2024-го дело передали в Калманский районный суд, ведь в Калманском районе Манишин жил и, по версии следствия, убивал своих жертв.

Изначально Манишин был арестован по подозрению в убийстве и попытке изнасилования 17-летней Людмилы Обидиной, которое произошло 16 сентября 1989 года. По версии следствия, Манишин отдыхал с ней в одной компании, в какой-то момент остался с девушкой наедине, а затем попытался ее изнасиловать. После этого Манишин ее убил, уверены следователи. На допросах Манишин сознался еще в 10 убийствах, в том числе и в тех, которые приписывали загадочному "политеховскому" маньяку. Какие именно убийства вменяют Манишину, можно прочитать здесь.

На данный момент Манишина обвиняют по двум статьям: по ст. 105 ч. 2 п. "к" ("Убийство с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием") и ст. 105 ч. 2 п. "а", "к" ("Убийство двух или более лиц с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием"). Пожизненное заключение по ним ему, скорее всего, не грозит, так как срок давности по эпизодам уже прошел. Подробнее о том, как правоохранители расследовали дело и к каким выводам пришли, читайте по ссылке.