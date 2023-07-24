Такой день. Визит еще одного министра на Алтай и парк-набережная в Рубцовске

О главных событиях Алтайского края за 24 июля

24 июля 2023, 23:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Рубцовске проведут благоустройство парка-набережной на правом берегу реки Алей. Как рассказал губернатор Алтайского края Виктор Томенко, заявка властей победила на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания городской среды Минстроя РФ.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников посетит Алтайский край с рабочим визитом. Предположительно, он приедет в регион 5 августа. Глава Минэкономразвития должен побывать на крупных инвестиционных площадках региона, а также провести совещание по развитию туристического потенциала.

Алтайская прокуратура назвала число автомобилей, которые в 2023 году по решению судов обратили в доход государства за езду в состоянии алкогольного опьянения. Оно уже исчисляется сотнями.