Стало известно, сколько сотен машин конфисковали у любителей пьяной езды на Алтае

Некоторые владельцы идут на хитрости, чтобы не отдавать государству автомобиль

24 июля 2023, 17:48, ИА Амител

Фото: r22.fssp.gov.ru

Алтайская прокуратура назвала число автомобилей, которые в 2023 году по решению судов обратили в доход государства за езду в состоянии алкогольного опьянения.

"С начала текущего года судами края уже конфисковано у пьяных водителей 238 автомобилей", – отметили в ведомстве.

В частности, накануне в бюджет государства отправилась Toyоta Vista. Владелица машины пыталась обмануть правоохранителей, заявив, что якобы продала автомобиль за несколько дней до преступления.

До этого конфисковали старенький ВАЗ у мужчины за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. Также конфисковали машину у жителя края, пившего два дня спиртное и безалкогольное пиво. Весной в регионе поймали водителя, который находился сразу в двух состояниях за рулем автомобиля УАЗ.