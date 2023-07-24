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Стало известно, сколько сотен машин конфисковали у любителей пьяной езды на Алтае

Некоторые владельцы идут на хитрости, чтобы не отдавать государству автомобиль

24 июля 2023, 17:48, ИА Амител

Фото: r22.fssp.gov.ru
Фото: r22.fssp.gov.ru

Алтайская прокуратура назвала число автомобилей, которые в 2023 году по решению судов обратили в доход государства за езду в состоянии алкогольного опьянения. 

"С начала текущего года судами края уже конфисковано у пьяных водителей 238 автомобилей", – отметили в ведомстве.

В частности, накануне в бюджет государства отправилась Toyоta Vista. Владелица машины пыталась обмануть правоохранителей, заявив, что якобы продала автомобиль за несколько дней до преступления.

До этого конфисковали старенький ВАЗ у мужчины за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. Также конфисковали машину у жителя края, пившего два дня спиртное и безалкогольное пиво. Весной в регионе поймали водителя, который находился сразу в двух состояниях за рулем автомобиля УАЗ.

Фото: unsplash.com

В Алейске у любителя пьяной езды конфисковали Lexus

Суд также лишил мужчину прав ещё на два года, в добавок назначив ему 200 часов обязательных работ
НОВОСТИПроисшествия
Алтайский край Транспорт

Комментарии 1

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Гость

18:13:53 24-07-2023

На Горном Алтае ?

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