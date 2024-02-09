Такой день. Визит Слуцкого в Барнаул и снегопады с дождями от западного циклона

О главных событиях Алтайского края за 8 февраля

09 февраля 2024, 00:25, ИА Амител

Зимний ночной лес / Фото: unsplash.com

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий в четверг, 8 февраля, приехал в Барнаул, где встретился с местными жителями, посетил магазины и различные предприятия.

Мощного циклона "Ольга", который уже засыпал снегом Москву и всю европейскую часть России, в Алтайском крае ждать не стоит. Однако с Балтики к центральным районам Сибири смещается западный циклон, который уже успел соединиться с "Ольгой", и этого "нашествия" избежать не получится: 9 февраля на Алтай обрушатся снегопады, дожди и сильный ветер, рассказала начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального ЦГМС Людмила Сырых. В крае объявили штормовое предупреждение.

Глава комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев рассказал, что ради прав туристов необходимо легализовывать гостевые дома в Алтайском крае, Республике Алтай и других регионах, где будет проводиться соответствующий эксперимент.