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Кандидат в президенты России Леонид Слуцкий приехал в Барнаул

Делегация ЛДПР посетила город с насыщенной программой

08 февраля 2024, 11:00, ИА Амител

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий / Фото: ЛДПР
Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий / Фото: ЛДПР

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий в четверг, 8 февраля, приехал в Барнаул, где встретится с местными жителями, посетит магазины и различные предприятия, сообщили в пресс-службе партии.

"У делегации ЛДПР насыщенная программа: встречи с местными жителями, посещение торговых точек для проверки соответствия стоимости товара, его заявленного и фактического веса, посещение предприятия пищевой промышленности, а также ряд других мероприятий", – говорится в сообщении.

Планируется, что утром Слуцкий побывает в ТЦ "Пассаж", а днем – в Алтайском научно-исследовательском институте технологии машиностроения и на предприятии "Молочная сказка".

Ранее в Барнаул приезжал кандидат в президенты России Владислав Даванков. Amic.ru подробно рассказал, как и о чем политик поговорил с жителями.

Леонид Слуцкий / Фото: ЛДПР

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Барнаул Партии

Комментарии 1

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Гость

14:04:02 08-02-2024

В Магнит его сводите пусть затарится, только ценники фотайте, а то они при несовпадении с чеком таинственным образом могут исчезнуть.

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