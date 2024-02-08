Кандидат в президенты России Леонид Слуцкий приехал в Барнаул

Делегация ЛДПР посетила город с насыщенной программой

08 февраля 2024, 11:00, ИА Амител

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий / Фото: ЛДПР

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий в четверг, 8 февраля, приехал в Барнаул, где встретится с местными жителями, посетит магазины и различные предприятия, сообщили в пресс-службе партии.

"У делегации ЛДПР насыщенная программа: встречи с местными жителями, посещение торговых точек для проверки соответствия стоимости товара, его заявленного и фактического веса, посещение предприятия пищевой промышленности, а также ряд других мероприятий", – говорится в сообщении.

Планируется, что утром Слуцкий побывает в ТЦ "Пассаж", а днем – в Алтайском научно-исследовательском институте технологии машиностроения и на предприятии "Молочная сказка".

Ранее в Барнаул приезжал кандидат в президенты России Владислав Даванков. Amic.ru подробно рассказал, как и о чем политик поговорил с жителями.