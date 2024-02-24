Такой день. Возложение цветов на Мемориале Славы и потепление в Алтайском крае

О главных событиях региона за 23 февраля

24 февраля 2024, 00:00, ИА Амител

Заснеженные горы / Фото: unsplash.com

Потепление до -5 градусов придет в Алтайский край днем 24 февраля. При этом в ночь на 24 февраля в крае местами похолодает до -31 градуса. В ночь на 25-е также ожидается 20-30-градусный мороз с небольшим снегом по югу.

В Барнауле 23 февраля почтили память защитников Отечества возложением цветов на Мемориале Славы. Помимо жителей города, в мероприятии поучаствовали представители силовых ведомств и общественных организаций, а также губернатор Виктор Томенко, мэр Вячеслав Франк и другие представители власти.

За январь 2024 года в Алтайском крае произошло 57 наездов на пешеходов, в которых один человек погиб и 57 получили травмы. Сотрудники ГИБДД призывают пешеходов быть внимательнее и аккуратнее при пересечении проезжей части. Ходить нужно только по тротуарам, пешеходным дорожкам и обочинам, а по краю дороги – навстречу автомобилям.