58 человек сбили на дорогах Алтайского края в январе
Госавтоинспекция напомнила о правила безопасности для пешеходов
23 февраля 2024, 09:48, ИА Амител
За январь 2024 года в Алтайском крае произошло 57 наездов на пешеходов, в которых один человек погиб и 57 получили травмы, сообщили в МВД региона.
"Каждое третье дорожно-транспортное происшествие происходит по собственной вине пеших участников движения", – подчеркнули в ведомстве.
Сотрудники ГИБДД призвали пешеходов быть внимательнее при пересечении проезжей части. За пределами пешеходных переходов ходить нужно только по тротуарам, пешеходным дорожкам и обочинам, а по краю дороги — навстречу автомобилям.
Также инспекторы просят использовать светоотражатели для одежды в темное время суток и не отвлекаться на наушники и телефон.
10:43:40 24-02-2024
Водителей штрафуют за разговор по телефону. Пешеходов надо заставить штрафами передвигаться без наушников. А в принципе-это их выбор, ночевать дома или в морге.