Такой день. Возможный режим ЧС на Алтае и результаты выборов

О главных событиях Алтайского края за 9 сентября

10 сентября 2024, 00:22, ИА Амител

Закат в горах осенью / Фото: unsplash.com

Глава Барнаула Вячеслав Франк поручил держать на особом контроле вопросы по получению актов готовности многоквартирных домов, общеобразовательных организаций, учреждений культуры, здравоохранения и спорта. Кроме того, он поручил определить дату запуска отопления в городе.

Дождливая погода стала серьезным препятствием для сбора урожая в Алтайском крае. По словам губернатора Алтайского края Виктора Томенко, за неделю аграрии убрали лишь 20 тысяч гектаров, а отставание от прошлого года составляет 15-20%. По этой причине в крае не исключено введение режима ЧС.

8 сентября 2024 года в Алтайском крае прошел единый день голосования. Жители региона избирали депутата АКЗС по 21-му округу, а также депутата в Бийскую гордуму по округу № 14, были и кампании сельского и поселкового уровня. Об итогах единого дня голосования рассказала председатель алтайского избиркома Ирина Акимова на пресс-конференции 9 сентября.