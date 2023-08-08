Такой день. Возможный визит еще двух министров и орошение алтайских земель

О главных событиях Алтайского края за 8 августа

08 августа 2023, 23:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com

На текущей неделе Алтайский край может посетить вице-премьер правительства, министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Кроме того, в начале сентября может состояться визит министра просвещения Сергея Кравцова.

Депутат АКЗС Сергей Булаев предложил попросить финансовую помощь от федерального центра для возрождения мелиорации, чтобы повысить урожайность и дать импульс активному социально-экономическому развитию районов.

В Барнауле 9 августа на гребном канале пройдут международные соревнования по гребле на байдарках и каноэ памяти заслуженного мастера спорта СССР Константина Костенко.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко обсудил на совещании, как в регионе возрождается система мелиорации и как это скажется на развитии сельского хозяйства.

Томенко в ходе мероприятия напомнил, что погодные условия в этом году были неблагоприятными – особенно в степной зоне. Однако хозяйства, которые применяли инновационные технологии и заботились об орошении земель, добились хороших результатов.