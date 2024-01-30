Такой день. Cрок открытия поликлиники в Барнауле и мигранты, скрывавшиеся от военкома

О главных событиях Алтайского края за 29 января

30 января 2024, 00:47, ИА Амител

Снег на ступенях в центре Барнаула / Amic.ru

По итогам проверки в Алтайском крае более 50 иностранцев, ранее получивших российское гражданство, были поставлены на воинский учет.

Новая барнаульская поликлиника № 14 на улице Лазурной, 46, примет первых пациентов 5 февраля. Главврач подчеркнул, что запуск такого огромного учреждения – довольно непростой процесс. Поэтому переезд и прием пациентов будут идти параллельно.

Западные издания словно по команде запестрели материалами о грядущей войне НАТО и России. Поводом служат заявления высокопоставленных военных – отставных и не очень. Разумеется, военный блок в предлагаемых сценариях только защищается, в то время как коварная Москва штампует планы нападения. Одна публикация еще могла сойти за случайность, максимум – две. Но когда в течение считанных дней ведущие СМИ (не считая средних и мелких) выдают столь немирные прогнозы, на ум приходит почти хрестоматийное "тенденция, однако", и появляется намерение разобраться в этом. Что и сделал журналист amic.ru Андрей Магас.