В Барнауле назвали дату открытия поликлиники № 14, которую ждали многие годы
Уже сегодня будут выставлены талоны к врачам
29 января 2024, 15:30, ИА Амител
Новая барнаульская поликлиника № 14 на улице Лазурной, 46, примет первых пациентов 5 февраля, рассказал на своей странице во "ВКонтакте" главврач Дмитрий Денисов.
"Мы готовы сообщить о событии, которого ждали многие годы. <...> Сегодня будут выставлены талоны к врачам на 5 февраля: терапевтам, гинекологам, узким специалистам", – сообщил Денисов.
Торжественное открытие поликлиники запланировано ближе к 20-м числам февраля.
Главврач подчеркнул, что запуск такого огромного учреждения – довольно непростой процесс. Поэтому переезд и прием пациентов будут идти параллельно.
"Я очень прошу вас относиться с пониманием к возможным накладкам. Персонал нацелен на оперативное решение возникающих проблем. Думаю, нам понадобится несколько недель, чтобы завершить все процессы, связанные с переездом. Часть отделений будем запускать постепенно. Речь идет о лучевой диагностике, травмпункте, реабилитации", – указал главврач.
Он также отметил, что в новом здании четко разделены потоки пациентов, для этого поликлиника имеет несколько входов. На территории установили специальные стелы и указатели, которые помогут сориентироваться.
В связи с открытием поликлиники № 14 с 5 февраля медицинская деятельность прекращается в зданиях на Сиреневой, 7 и 9, а также на Павловском тракте, 271а. Принято решение оставить за поликлиникой корпус на Павловском тракте, 281а: здесь продолжат действовать кабинеты неотложной помощи, доврачебного приема, забора крови, дежурного терапевта.Ранее министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов рассказал, почему переносятся сроки открытия мегаполиклиники в Барнауле.
15:50:14 29-01-2024
то трамваи год не могут пустить, то год больницу открывают. Кто руководит городом? одни министры лодыри и лентяи
16:20:04 29-01-2024
думал персонал настроен на прием пациентов. а оказывается настроен на оперативное решение возникающих проблем. с первых дней
16:40:09 29-01-2024
Ага, пришел к дежурному терапевту на Павлик и чтобы больничный оформить нужно тащится потом на Лазурную, и это все с температурой и в состоянии овоща. Все для людей однако, чтобы поменьше ходили все сделано
18:36:10 29-01-2024
Гость (16:40:09 29-01-2024) Ага, пришел к дежурному терапевту на Павлик и чтобы больничн... Вот и первые "нытики" (не обижаться, это образное выражение), привыкшие, что поликлиника рядом. Теперь ведь ровно наоборот станет - все, кто раньше с Лазурной тащился овощем на Сиреневую, обретут поликлинику под боком, а с Сиреневой наоборот...
08:56:01 30-01-2024
Гость (16:40:09 29-01-2024) Ага, пришел к дежурному терапевту на Павлик и чтобы больничн... мадам, дежурный терапевт выпишет больничный. Причем электронный. И никуда тащиться не нужно. ДЛя этого там его и оставили.
09:35:52 30-01-2024
Гость (08:56:01 30-01-2024) мадам, дежурный терапевт выпишет больничный. Причем электрон... Ты из этих что-ли, с задним приводом ? Везде тебе мадам мерещится. Или ты себя с ней ассоциируешь ? :-) Больничный ладно, электронный ввели, проще стало действительно. Другой пример - Пришел на прием к дежурному врачу, как у меня было, и он направляет тебя на рентген, а рентген на Лазурной. Красота, да ? Раньше то рентген был в детской, а сейчас еще в 2 раза дальше переться. Я до детской и обратно то тогда с температурой под 40 еле доковылял, а до новой - хз. Все же для людей, да ? Почему нельзя все сделать в одном месте, а не гонять людей за несколько кварталов ?
17:34:49 29-01-2024
Позор!!! Должны были сдать в начале 22 года. Клялись божились в апреле сдадим и понеслось. А сколько раз в этом году обещали? Все равно не хватило недели. Все удивляются, а какие штрафные санкции прописаны в договоре? И все это происходит при министрах которые продолжают править. А зачем они нам такие министры? Теперь у Попова кто виноват? Раньше строители были виноваты, а сейчас кто? Если хоть капля порядочности есть уйди. Только мямлишь что не виноват и обещаешь. Хоть уже и не живу в этом оайоне приеду и посмотрю сколько кабинетов работает.
23:34:08 29-01-2024
Гость (17:34:49 29-01-2024) Позор!!! Должны были сдать в начале 22 года. Клялись божилис... Сроки ввода в эксплуатацию поликлиники сорваны отсутствием денег и длительными бюрократическими согласованиями удорожаний, начиная с 2021 года.
08:52:37 30-01-2024
Гость (17:34:49 29-01-2024) Позор!!! Должны были сдать в начале 22 года. Клялись божилис... вы сударыня забыли или не знали, что в 22 году расходники, стройматериалы, обрудование подорожали в разы!
09:11:03 30-01-2024
Стройгаз просто обанкротили, когда денег на музей не хватило. Отдали обьект другим, а теперь интересно сколько уже новым заплатили. И все обьекты зависают на десятилетия, и ничего этим героям не бывает, хотя жилье успевает строить стахановскими темпами и ни повышение цен ни ковид ничего не мешает. Еще и звания получает.
17:44:24 29-01-2024
Хватит ныть!
18:10:43 29-01-2024
А детскую туда же перенесут?
08:48:06 30-01-2024
Белка (18:10:43 29-01-2024) А детскую туда же перенесут? ... нет. женскую консультацию со Взлетной перенесут, а детскую поликлинику там на 1 этаж расширят