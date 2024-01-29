В Барнауле назвали дату открытия поликлиники № 14, которую ждали многие годы

Уже сегодня будут выставлены талоны к врачам

29 января 2024, 15:30, ИА Амител

Поликлиника № 14 в Барнауле / Фото: vk.com/denisov_gp14

Новая барнаульская поликлиника № 14 на улице Лазурной, 46, примет первых пациентов 5 февраля, рассказал на своей странице во "ВКонтакте" главврач Дмитрий Денисов.

"Мы готовы сообщить о событии, которого ждали многие годы. <...> Сегодня будут выставлены талоны к врачам на 5 февраля: терапевтам, гинекологам, узким специалистам", – сообщил Денисов.

Торжественное открытие поликлиники запланировано ближе к 20-м числам февраля.

Главврач подчеркнул, что запуск такого огромного учреждения – довольно непростой процесс. Поэтому переезд и прием пациентов будут идти параллельно.

"Я очень прошу вас относиться с пониманием к возможным накладкам. Персонал нацелен на оперативное решение возникающих проблем. Думаю, нам понадобится несколько недель, чтобы завершить все процессы, связанные с переездом. Часть отделений будем запускать постепенно. Речь идет о лучевой диагностике, травмпункте, реабилитации", – указал главврач.

Он также отметил, что в новом здании четко разделены потоки пациентов, для этого поликлиника имеет несколько входов. На территории установили специальные стелы и указатели, которые помогут сориентироваться.

В связи с открытием поликлиники № 14 с 5 февраля медицинская деятельность прекращается в зданиях на Сиреневой, 7 и 9, а также на Павловском тракте, 271а. Принято решение оставить за поликлиникой корпус на Павловском тракте, 281а: здесь продолжат действовать кабинеты неотложной помощи, доврачебного приема, забора крови, дежурного терапевта.Ранее министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов рассказал, почему переносятся сроки открытия мегаполиклиники в Барнауле.