Такой день. Возможный запрет самокатов на ряде улиц в Барнауле и новый вице-мэр

О главных событиях Алтайского края за 11 апреля

12 апреля 2024, 00:00, ИА Амител

Закат в горах / Фото: unsplash.com

Автомобильные дороги в Алтайском крае из-за перепада погоды эту зиму "пережили" хуже, чем обычно, сообщил журналистам во время пресс-конференции министр транспорта региона Антон Воронов. По его словам, как только позволит погода, дорожники оперативно устранят все ямы на городских и федеральных трассах.

Мэр Барнаула Вячеслав Франк назначил Андрея Курышина на должность заместителя главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту.

Барнаульская ГИБДД предложила администрации краевой столицы запретить движение электросамокатов по нескольким людным улицам города. Также Госавтоинспекция выступила с инициативой ограничить скорость электросамокатов до 15 км/ч, поставить на них датчики веса и создать места для стоянки. Об этом рассказал начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции Барнаула Александр Мороз.