Такой день. Встреча Мишустина и Томенко и дожди в Алтайском крае до конца месяца

О главных событиях региона за 26 июля

26 июля 2023, 23:51, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Губернатор Виктор Томенко принял участие в федеральном совещании по туризму и провел личную встречу с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Глава правительства РФ похвалил достижения Алтайского края и пообещал региону средства решения проблем с водой в регионе.

В Барнауле 205 многоквартирных домов остались без горячей воды из-за повреждения теплосети на двух участках при запуске системы. На улице Пионеров ликвидировать повреждение удалось к вечеру. На проспекте Калинина работы продолжаются.

Неустойчивая погода сохранится в Алтайском крае до конца июля, рассказали amic.ru в региональном Гидрометцентре. Ожидаются кратковременные дожди и грозы. 27 июля осадки пройдут в отдельных районах, а в период с 28-го по 31-е число – на большей части территории.