Такой день. Встреча Томенко с федеральным министром и новые автобусы в Барнауле

О главных событиях Алтайского края за 12 июля

12 июля 2023, 23:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко встретился с министром труда и социальной защиты РФ Антоном Котяковым. Речь на встрече пошла о поддержке тех, кому больше всего нужна помощь: инвалидах и пенсионерах. Томенко подчеркнул, что люди с ограниченными возможностями нуждаются в средствах реабилитации. В 2023 году на закупку необходимого направили на 20% больше — около 536 млн рублей.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал о том, как в регионе поддерживают молодых аграриев, переезжающих в села. Размер социальной выплаты на обустройство – от 300 тысяч до 500 тысяч рублей. С 2018 года власти направили на это больше 55 миллионов – поддержку получили 177 человек.

Компания ООО "Евробус-плюс" купила новые большие автобусы, которые будут работать на маршрутах №35 и №53. Автопарк пополнили три автобуса марки Yutong, два из которых уже вышли на линию. Для безопасности пассажиров здесь установлены камеры и система пожаротушения. Автобусы оборудованы, приспособлены к перевозке маломобильных граждан и пассажиров с колясками.