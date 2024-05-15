Такой день. Вторая волна паводка на Алтае и причины снижения рождаемости

О главных событиях региона за 14 мая

15 мая 2024, 00:04, ИА Амител

Закат у моря / Фото: unsplash.com

В Барнауле с 15 мая автобусный маршрут № 121 перейдет на регулируемый тариф. Тем самым отдельные категории граждан смогут воспользоваться правом на льготный проезд.

Уровень воды в реке Оби в районе Барнаула может превысить критическую отметку на 30 сантиметров во время второй волны паводка в Алтайском крае. Достижение максимальных значений ожидается с конца второй декады мая до начала июня. Причина – активное таяние снега в горах Алтая. Такой прогноз-консультацию дают специалисты Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Снижение рождаемости – естественный демографический процесс, который не остановить материнским капиталом и другими мерами поддержки семей. Глава региона Виктор Томенко поделился цифрами: если в 2018-м в регионе родилось 23,4 тысячи детей, то в 2022 и 2023 годах их число составило уже 17,5 и 16,6 тысячи соответственно. При этом тренд на снижение рождаемости накрыл всю Россию: в 2018 году в стране на свет появилось 1,6 миллиона детей, в 2023-м – около 1,3 миллиона, отметил Томенко.