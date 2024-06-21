Такой день. Второе заседание по делу "политеховского" маньяка и жара до +35 на Алтае

О главных событиях региона за 20 июня

21 июня 2024, 00:00, ИА Амител

Облака, закат / Фото: unsplash.com

19 июня состоялось второе судебное заседание по делу возможного "политеховского" маньяка Виталия Манишина. На процессе началось исследование доказательств по одному из эпизодов преступления, которое вменяют подозреваемому. По видеосвязи опросили потерпевшую, также был допрошен один свидетель, явившийся в суд. Об этом рассказали в Калманском районном суде.

Российскую налоговую систему с 2025 года ждут большие изменения: вводится прогрессивная шкала НДФЛ. Грубо говоря, те, кто зарабатывает больше других, будут платить больше налогов. При этом в правительстве отмечают, что увеличение налоговой нагрузки ощутит небольшое число жителей страны. Однако предприниматели со скепсисом и недоверием относятся к таким заявлениям. А самое неприятное – то, что до сих пор нет ясных разъяснений, как будет работать налоговая система. Законопроект на данный момент принят во втором чтении. Гость "Переговорки" на amic.ru Виталий Шляков, директор юридического агентства "Дело", заместитель председателя общественного совета УФНС Алтайского края, рассказал, кого же в первую очередь коснутся изменения, почему ряд нововведений вызывают тревогу и что делать. Кстати, эксперт сомневается, что после принятия нового закона бизнес уйдет в тень, чтобы спрятать свои доходы.

В Алтайском крае с 21 по 28 июня ожидается аномально жаркая погода. Синоптики прогнозируют температуру воздуха до +30 градусов и выше, а местами – выше +35.