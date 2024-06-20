Кто выступил в суде по делу возможного "политеховского" маньяка Манишина?

Второе заседание по делу Манишина длилось три часа

20 июня 2024, 10:15, ИА Амител

Суд по делу Виталия Манишина / Фото: amic.ru

19 июня состоялось второе судебное заседание по делу возможного "политеховского" маньяка Виталия Манишина. На процессе началось исследование доказательств по одному из эпизодов преступления, которое вменяют подозреваемому. По видеосвязи опросили потерпевшую, также был допрошен один свидетель, явившийся в суд. Об этом рассказали в Калманском районном суде.

Второе судебное заседание состоялось в Калманском районном суде в 10 утра 19 июня. Оно длилось три часа. Перед процессом в суде amic.ru рассказывали, что на суд приглашали пятерых свидетелей, среди которых были родственники потерпевших. Однако пока что выступил только один из них.

Следующее заседание состоится 24 июня 2024 года, на нем планируется допрос свидетелей по тому же эпизоду, в том числе с использованием видеосвязи. Кого именно пригласил суд, amic.ru не рассказали.

"Учитывая, что судебное разбирательство проводится в закрытом режиме, а также с целью недопущения фактов оказания давления на потерпевших и свидетелей, судом не будет предоставляться информация о лицах, участие которых планируется в предстоящих судебных заседаниях, в том числе по запросам средств массовой информации", – пояснили в суде.

Суд по делу Манишина стартовал 17 июня. Тогда прокурор огласил обвинительное заключение и определил порядок доказательств по делу. Было решено исследовать доказательства путем допроса потерпевших, свидетелей и исследования письменных доказательств. Также подсудимому предоставили право давать показания в любой момент судебного следствия.

До начала полноценного процесса, 3 июня 2024 года, Манишину продлили срок пребывания в СИЗО на полгода – до 21 ноября. Также процесс судья решила закрыть от журналистов.

Напомним, что Манишин был арестован еще в мае 2023 года. Год ему продлевал меру пресечения Октябрьский районный суд. В мае 2024-го дело передали в Калманский районный суд, потому что там Манишин жил и, по версии следствия, убивал девушек и женщин.

Задержали Манишина по подозрению в убийстве и попытке изнасилования 17-летней Людмилы Обидиной, которое случилось 16 сентября 1989 года. Следствие считает, что Манишин отдыхал с ней в одной компании, остался с девушкой наедине, попытался ее изнасиловать и в итоге убил. На допросах Манишин сознался еще в 10 убийствах, в том числе и в преступлениях "политеховского" маньяка. Какие именно убийства приписывают Манишину, можно прочитать здесь.

Против Манишина возбудили уголовные дела по двум статьям: по ст. 105 ч. 2 п. "к" ("Убийство с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием") и ст. 105 ч. 2 п. "а", "к" ("Убийство двух или более лиц с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием"). По ним он наверняка не получит пожизненного заключения, так как срок давности по эпизодам давно прошел. Более подробно о расследовании дела читайте по ссылке.