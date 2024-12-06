Такой день. Выплаты за золотую свадьбу на Алтае и рост финансирования строительства

О главных событиях Алтайского края за 6 декабря

06 декабря 2024, 23:37, ИА Амител

Улица Мало-Тобольская / Фото: amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ о денежном поощрении супружеских пар, которые отметили золотую свадьбу – 50 лет совместной жизни.

В Алтайском крае с 2020 года произошло трехкратное увеличение финансирования строительной отрасли. Об этом 4 декабря рассказал министр строительства и ЖКХ региона Иван Гилев в рамках круглого стола "Строительный комплекс Алтайского края в современных реалиях, перспективы, задачи и решения на 2025 год", организованного региональным Союзом строителей и радиостанцией Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

На пешеходной улице Мало-Тобольской началась установка новогоднего городка. На площадке уже заметили елку, пока, правда, без украшений, и несколько световых фигур. Как ранее писал amic.ru, компания-подрядчик должна обустроить здесь зимний городок до 20 декабря.