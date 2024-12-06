Улицу Мало-Тобольскую в Барнауле начали украшать к Новому году
Первые украшения появились на пешеходной улице уже в начале декабря
06 декабря 2024, 17:15, ИА Амител
Улица Мало-Тобольская / Фото: amic.ru
На пешеходной улице Мало-Тобольской началась установка новогоднего городка. На площадке уже заметили елку, пока, правда, без украшений, и несколько световых фигур. Как ранее писал amic.ru, компания-подрядчик должна обустроить здесь зимний городок до 20 декабря.
На улице также установят горки и смонтируют стенды с информацией по их эксплуатации, повесят светодиодные светильники и установят различные световые композиции.
Как в Барнауле будут отмечать Новый год, можно прочитать здесь.
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19:18:38 06-12-2024
Идти туда не хочется... Какое то выхолощенное.
08:28:55 07-12-2024
Санечек (19:18:38 06-12-2024) Идти туда не хочется... Какое то выхолощенное. ...
Для жителей крестных деревень - самое то!
09:47:09 07-12-2024
Санечек (19:18:38 06-12-2024) Идти туда не хочется... Какое то выхолощенное. ... Подождите. Вот набегут противники "закрытия" на Сахарова и как закричат о "великолепии". Хотя они вас уже минусуют.
13:17:18 07-12-2024
Санечек (19:18:38 06-12-2024) Идти туда не хочется... Какое то выхолощенное. ... Не ходи, всем спокойнее будет.
16:24:35 07-12-2024
Санечек (19:18:38 06-12-2024) Идти туда не хочется... Какое то выхолощенное. ... А вас кто-то заставляет идти туда? )))
15:41:16 07-12-2024
Сделайте горку где-нибудь, хоть метра 3 высотой. Дети кататься хотят.
12:21:35 09-12-2024
Кто туда пойдет-то на край города?
12:48:30 09-12-2024
пожалуйста, не приезжайте со своих выселок в центр города. Ипотечники, для вас специально придуманы выселки, где вы купили квартиры с завышенной ценой в 4 раза.....