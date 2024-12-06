Улицу Мало-Тобольскую в Барнауле начали украшать к Новому году

Первые украшения появились на пешеходной улице уже в начале декабря

06 декабря 2024, 17:15, ИА Амител

Улица Мало-Тобольская / Фото: amic.ru

На пешеходной улице Мало-Тобольской началась установка новогоднего городка. На площадке уже заметили елку, пока, правда, без украшений, и несколько световых фигур. Как ранее писал amic.ru, компания-подрядчик должна обустроить здесь зимний городок до 20 декабря.

На улице также установят горки и смонтируют стенды с информацией по их эксплуатации, повесят светодиодные светильники и установят различные световые композиции.

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