НОВОСТИОбщество

Улицу Мало-Тобольскую в Барнауле начали украшать к Новому году

Первые украшения появились на пешеходной улице уже в начале декабря

06 декабря 2024, 17:15, ИА Амител

Улица Мало-Тобольская / Фото: amic.ru

На пешеходной улице Мало-Тобольской началась установка новогоднего городка. На площадке уже заметили елку, пока, правда, без украшений, и несколько световых фигур. Как ранее писал amic.ru, компания-подрядчик должна обустроить здесь зимний городок до 20 декабря. 

На улице также установят горки и смонтируют стенды с информацией по их эксплуатации, повесят светодиодные светильники и установят различные световые композиции.

Как в Барнауле будут отмечать Новый год, можно прочитать здесь.

Новый год на ул. Мало-Тобольской / Фото: amic.ru

Каким будет снежный городок на барнаульском Арбате на Новый год 2025?

На снежный городок и украшение Центрального района власти намерены потратить около 5 млн рублей
НОВОСТИОбщество

Барнаул Новый год
Читайте также в сюжете: Новый год - 2025

Комментарии 8

Avatar Picture
Санечек

19:18:38 06-12-2024

Идти туда не хочется... Какое то выхолощенное.

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:28:55 07-12-2024

Санечек (19:18:38 06-12-2024) Идти туда не хочется... Какое то выхолощенное. ...
Для жителей крестных деревень - самое то!

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:47:09 07-12-2024

Санечек (19:18:38 06-12-2024) Идти туда не хочется... Какое то выхолощенное. ... Подождите. Вот набегут противники "закрытия" на Сахарова и как закричат о "великолепии". Хотя они вас уже минусуют.

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:17:18 07-12-2024

Санечек (19:18:38 06-12-2024) Идти туда не хочется... Какое то выхолощенное. ... Не ходи, всем спокойнее будет.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:24:35 07-12-2024

Санечек (19:18:38 06-12-2024) Идти туда не хочется... Какое то выхолощенное. ... А вас кто-то заставляет идти туда? )))

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Роман

15:41:16 07-12-2024

Сделайте горку где-нибудь, хоть метра 3 высотой. Дети кататься хотят.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:21:35 09-12-2024

Кто туда пойдет-то на край города?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:48:30 09-12-2024

пожалуйста, не приезжайте со своих выселок в центр города. Ипотечники, для вас специально придуманы выселки, где вы купили квартиры с завышенной ценой в 4 раза.....

  -3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров