Такой день. Высотка за будущим Худмузеем и ДТП на переезде в Барнауле

О главных событиях Алтайского края за 13 июня

13 июня 2024, 23:41, ИА Амител

Закат в море / Фото: unsplash.com

Современную 24-этажную высотку построят в Барнауле по адресу проспект Ленина, 94а, на участке между площадью Октября и Новым рынком. Застройщиком выступает компания "Селф", которая несколько лет назад возвела рядом похожий жилой комплекс "Маяковский". Также в шаговой доступности сквер и недостроенный Государственный художественный музей Алтайского края. Проект новой высотки представили 13 июня на заседании градсовета города.

Утром на станции Власиха-1 произошло ДТП: 24-летняя девушка без водительских прав ехала на Nissan X-Trail и по пути врезалась в ВАЗ-21093, после чего автомобиль вылетел с дороги.

Как рассказали в РЖД, автомобиль столкнулся с электроопорой освещения, что привело к повреждению и провисанию проводов над железнодорожным полотном. В этот момент к переезду приближался пригородный поезд рейса Барнаул – Ребриха. Предотвратить аварию смог дежурный по переезду Андрей Волков.

В Барнауле 13 июня начали разбирать ЦУМ. С фасада уже снимают облицовку, а вокруг здания ставят забор.