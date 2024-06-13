В Барнауле начали разбирать здание ЦУМа. Фото

В дальнейшем здесь возведут многоэтажный деловой центр

13 июня 2024, 12:15, ИА Амител

Здание ЦУМа в Барнауле 13 июня 2024 года / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле 13 июня начали разбирать ЦУМ. Здесь с фасада уже снимают облицовку, а вокруг здания ставят забор, передает наш корреспондент.

ЦУМ прекратил работу 1 июня. В дальнейшем здесь планируют возвести деловой центр с внутренним двориком и просторной террасой для летних кафе.

Здание будет разной этажности: первый уровень – двухэтажный стилобат, второй – 12-18-этажные башни.

В здании разместят более крупный и современный супермаркет "Мария-Ра", кофейни, рестораны, а также офисы и четырехзвездочный отель на 80 номеров.

Бизнесмен Евгений Ракшин рассказывал, что название планируют оставить прежним, но дадут ему новый смысл.