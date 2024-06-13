В Барнауле начали разбирать здание ЦУМа. Фото
В дальнейшем здесь возведут многоэтажный деловой центр
13 июня 2024, 12:15, ИА Амител
Здание ЦУМа в Барнауле 13 июня 2024 года / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В Барнауле 13 июня начали разбирать ЦУМ. Здесь с фасада уже снимают облицовку, а вокруг здания ставят забор, передает наш корреспондент.
ЦУМ прекратил работу 1 июня. В дальнейшем здесь планируют возвести деловой центр с внутренним двориком и просторной террасой для летних кафе.
Здание будет разной этажности: первый уровень – двухэтажный стилобат, второй – 12-18-этажные башни.
В здании разместят более крупный и современный супермаркет "Мария-Ра", кофейни, рестораны, а также офисы и четырехзвездочный отель на 80 номеров.
Бизнесмен Евгений Ракшин рассказывал, что название планируют оставить прежним, но дадут ему новый смысл.
12:31:12 13-06-2024
Жаль !!! Это ИСТОРИЯ !!!
12:59:11 13-06-2024
Гость (12:31:12 13-06-2024) Жаль !!! Это ИСТОРИЯ !!!...
Не знаю, станет ли лучше, но то, что было - безвкусный кусок известно чего, не заслуживающий никакого сожаления.
14:10:26 13-06-2024
Гость (12:59:11 13-06-2024) Не знаю, станет ли лучше, но то, что было - безвкусный к... Так и ваш дом где вы живете, глазами других людей "безвкусный кусок известно чего". Сносим?
14:09:13 13-06-2024
Гость (12:31:12 13-06-2024) Жаль !!! Это ИСТОРИЯ !!!... Помните, в 90-х на 1 этаже за окном стол дозиметр? Люди толпой собирались на такое диво, ладони прикладывали к дисплею, проверяли свою радиацию )))
17:52:56 13-06-2024
Гость (14:09:13 13-06-2024) Помните, в 90-х на 1 этаже за окном стол дозиметр? Люди толп... дозиметр не помню, зато хорошо помню, как в 80х годах вечером отключили свет в ЦУМе и там стала кромешная темнота, но ничего с полок не исчезло, люди просто продолжали стоять в очереди в кассу.
а когда ситуация повторилась в 90х, то сотрудники экстренно закрыли входные двери, тк полки демократически опустели за несколько минут. люди сильно свободнее стали без гнета кровавых коммуняк.
21:46:39 13-06-2024
Гость (14:09:13 13-06-2024) Помните, в 90-х на 1 этаже за окном стол дозиметр? Люди толп...
Он был со стороны гостиницы Центральная. Внизу в окошке.
Показывал погоду на Марсе.
12:35:28 13-06-2024
Вряд ли будет лучше чем было...
12:54:02 13-06-2024
Кто радовался,что "Мавзолей" снесут? Он за забор точно не попадает!
13:36:08 13-06-2024
Странно, но разрешение вообще есть? Или все как обычно : построили и постфактум уже узаконить это все . И с какого времени у нас в центре стало можно строить 18 этажей?
15:58:28 13-06-2024
Не исключено, что ЦУМ повторит судьбу речного вокзала. Ломать не строить.
22:39:08 13-06-2024
Гость (15:58:28 13-06-2024) Не исключено, что ЦУМ повторит судьбу речного вокзала. Ломат... Беспокоит то, что очень много "обещалкиных", причем, в Барнауле из них никто не проживает на постоянной основе, вот и кладут с пробором на свои обещания, а надо было бы спросить с них за снос Речного вокзала. А то снесли и смотались из Барнаула.
17:19:20 13-06-2024
А давайте в угоду современным инвесторам снесём всю историческую часть города от Димитрова до Барнауле. У нас явно супермаркетов и офисных помещений не хватает.
17:20:21 13-06-2024
А где 44х этажки на речном? Нас опять обманули! Кто бы сомневался, что там ничего не будет. Или вместо 44х этажных домов построят какой-нибудь обрубок.
17:46:59 13-06-2024
Айти (17:20:21 13-06-2024) А где 44х этажки на речном? Нас опять обманули! Кто бы сомне... ну так это же хорошо, что их нет.
плохо, что нет Речного вокзала с мозаичным панно.
17:26:32 13-06-2024
С 44х этажками прокатили. Как был Барнаул колхозом, так и останется. Уже никакой надежды на развитие этого города не осталось. По сравнению даже с Новосибом ощущение какой-то большой деревни, которая постепенно но верно умирает.
17:44:48 13-06-2024
Гость (17:26:32 13-06-2024) С 44х этажками прокатили. Как был Барнаул колхозом, так и ос... что же вы так страдаете, а? следуйте по стрелочкам и сразу полегчает.
чемодан → вокзал → любая недеревня на выбор.
и, как говорится, счастливого пути!
17:56:16 13-06-2024
Элен без ребят (17:44:48 13-06-2024) что же вы так страдаете, а? следуйте по стрелочкам и сразу п... Так и будет. Дела здесь закончим и года через три последуем вашему совету. Проблема в том, что так поступят тысячи выпускников университетов. Что в результате останется? Или вам все равно? Во что город в итоге превратится? Заповедник пенсионеров на дожитии? Вас это не пугает? И чем дальше, тем больше город будет превращаться в захолустье. А мне вот обидно...
21:48:33 13-06-2024
Гость (17:56:16 13-06-2024) Так и будет. Дела здесь закончим и года через три последуем ... Всегда был город пенсионеров и студентов. Как заводов не стало.
Может щас заводы чуть оживут.
17:44:56 13-06-2024
Гость (17:26:32 13-06-2024) С 44х этажками прокатили. Как был Барнаул колхозом, так и ос... Любитель песни В.Токарева "Небоскребы"?
17:54:20 13-06-2024
Гость (12:31:12 13-06-2024) Жаль !!! Это ИСТОРИЯ !!!... Ни чего святого нет.
Это же наша ИСТОРИЯ.
Он же не разваливается, за чем рушить???
За чем эта махина нужна, неужели нельзя другого места найти.
Что у нас за архитекторы????
Речной сломали, сейчас ЦУМ, явно кто то хорошую взятку поимел !!!
18:02:43 13-06-2024
История это конечно хорошо, но только народ этим в Алтайском крае не удержишь. Нужно развитие. Даже рывок в развитии края и Барнаула, причем как можно быстрее, пока не стало слишком поздно.
18:57:52 13-06-2024
Старое здание такое некрасивое, устаревшее, маленькое и бессмысленное, что новое точно будет лучше. Сносить, не жалеть! Будет лучше прежнего! В городе слишком мало изменений, чтобы сохранять ЦУМ. Пора двигаться в будущее.
11:50:41 26-06-2024
Анон (18:57:52 13-06-2024) Старое здание такое некрасивое, устаревшее, маленькое и бесс... дело не в устаревшем маленьком здании, а в облике площади в целом.
существующий архитектурный ансамбль будет уничтожен и Барнаул, в очередной раз, потеряет частичку своего сердца, но понаехавшим колхозникам- развивальщикам, это без разницы, к сожалению.
пс. горите в Аду и пусть ваш новый цум развалится, когда в нем не будет людей.
21:01:08 13-06-2024
Есть города куда хочется приехать и жить и строить планы а есть города откуда хочешь уехать и планов нет и ждёшь момента ( вот это про Барнаул( вот и за одно это надо всех гнать сверху метлой
00:11:06 19-06-2024
Гость (21:01:08 13-06-2024) Есть города куда хочется приехать и жить и строить планы а е... На горе стоит аул,это город Барнаул😀
03:52:51 14-06-2024
И (18:02:43 13-06-2024) История это конечно хорошо, но только народ этим в Алтайском... Хммм , международный шахматный турнир может сделать ? Скажем Нью-Барнаул!
07:44:56 14-06-2024
Гребной канал есть, ипподром есть, ледовая арена есть. Нам бы только разогнаться и мы прорвемся!
00:09:35 19-06-2024
Гость (07:44:56 14-06-2024) Гребной канал есть, ипподром есть, ледовая арена есть. Нам б... Куда???