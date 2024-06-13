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В Барнауле начали разбирать здание ЦУМа. Фото

В дальнейшем здесь возведут многоэтажный деловой центр

13 июня 2024, 12:15, ИА Амител

Здание ЦУМа в Барнауле 13 июня 2024 года / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле 13 июня начали разбирать ЦУМ. Здесь с фасада уже снимают облицовку, а вокруг здания ставят забор, передает наш корреспондент.

ЦУМ прекратил работу 1 июня. В дальнейшем здесь планируют возвести деловой центр с внутренним двориком и просторной террасой для летних кафе.

Здание будет разной этажности: первый уровень – двухэтажный стилобат, второй – 12-18-этажные башни.

В здании разместят более крупный и современный супермаркет "Мария-Ра", кофейни, рестораны, а также офисы и четырехзвездочный отель на 80 номеров.

Бизнесмен Евгений Ракшин рассказывал, что название планируют оставить прежним, но дадут ему новый смысл.

Барнаул Бизнес Барнаула

Комментарии 28

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Гость

12:31:12 13-06-2024

Жаль !!! Это ИСТОРИЯ !!!

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Гость

12:59:11 13-06-2024

Гость (12:31:12 13-06-2024) Жаль !!! Это ИСТОРИЯ !!!...
Не знаю, станет ли лучше, но то, что было - безвкусный кусок известно чего, не заслуживающий никакого сожаления.

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Гость

14:10:26 13-06-2024

Гость (12:59:11 13-06-2024) Не знаю, станет ли лучше, но то, что было - безвкусный к... Так и ваш дом где вы живете, глазами других людей "безвкусный кусок известно чего". Сносим?

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Гость

14:09:13 13-06-2024

Гость (12:31:12 13-06-2024) Жаль !!! Это ИСТОРИЯ !!!... Помните, в 90-х на 1 этаже за окном стол дозиметр? Люди толпой собирались на такое диво, ладони прикладывали к дисплею, проверяли свою радиацию )))

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Элен без ребят

17:52:56 13-06-2024

Гость (14:09:13 13-06-2024) Помните, в 90-х на 1 этаже за окном стол дозиметр? Люди толп... дозиметр не помню, зато хорошо помню, как в 80х годах вечером отключили свет в ЦУМе и там стала кромешная темнота, но ничего с полок не исчезло, люди просто продолжали стоять в очереди в кассу.
а когда ситуация повторилась в 90х, то сотрудники экстренно закрыли входные двери, тк полки демократически опустели за несколько минут. люди сильно свободнее стали без гнета кровавых коммуняк.

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Гость

21:46:39 13-06-2024

Гость (14:09:13 13-06-2024) Помните, в 90-х на 1 этаже за окном стол дозиметр? Люди толп...
Он был со стороны гостиницы Центральная. Внизу в окошке.

Показывал погоду на Марсе.

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Грыша

12:35:28 13-06-2024

Вряд ли будет лучше чем было...

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ГадкийЯ

12:54:02 13-06-2024

Кто радовался,что "Мавзолей" снесут? Он за забор точно не попадает!

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Гость

13:36:08 13-06-2024

Странно, но разрешение вообще есть? Или все как обычно : построили и постфактум уже узаконить это все . И с какого времени у нас в центре стало можно строить 18 этажей?

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Гость

15:58:28 13-06-2024

Не исключено, что ЦУМ повторит судьбу речного вокзала. Ломать не строить.

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Гость

22:39:08 13-06-2024

Гость (15:58:28 13-06-2024) Не исключено, что ЦУМ повторит судьбу речного вокзала. Ломат... Беспокоит то, что очень много "обещалкиных", причем, в Барнауле из них никто не проживает на постоянной основе, вот и кладут с пробором на свои обещания, а надо было бы спросить с них за снос Речного вокзала. А то снесли и смотались из Барнаула.

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Михаил

17:19:20 13-06-2024

А давайте в угоду современным инвесторам снесём всю историческую часть города от Димитрова до Барнауле. У нас явно супермаркетов и офисных помещений не хватает.

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Айти

17:20:21 13-06-2024

А где 44х этажки на речном? Нас опять обманули! Кто бы сомневался, что там ничего не будет. Или вместо 44х этажных домов построят какой-нибудь обрубок.

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Элен без ребят

17:46:59 13-06-2024

Айти (17:20:21 13-06-2024) А где 44х этажки на речном? Нас опять обманули! Кто бы сомне... ну так это же хорошо, что их нет.
плохо, что нет Речного вокзала с мозаичным панно.

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Гость

17:26:32 13-06-2024

С 44х этажками прокатили. Как был Барнаул колхозом, так и останется. Уже никакой надежды на развитие этого города не осталось. По сравнению даже с Новосибом ощущение какой-то большой деревни, которая постепенно но верно умирает.

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Элен без ребят

17:44:48 13-06-2024

Гость (17:26:32 13-06-2024) С 44х этажками прокатили. Как был Барнаул колхозом, так и ос... что же вы так страдаете, а? следуйте по стрелочкам и сразу полегчает.
чемодан → вокзал → любая недеревня на выбор.
и, как говорится, счастливого пути!

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Гость

17:56:16 13-06-2024

Элен без ребят (17:44:48 13-06-2024) что же вы так страдаете, а? следуйте по стрелочкам и сразу п... Так и будет. Дела здесь закончим и года через три последуем вашему совету. Проблема в том, что так поступят тысячи выпускников университетов. Что в результате останется? Или вам все равно? Во что город в итоге превратится? Заповедник пенсионеров на дожитии? Вас это не пугает? И чем дальше, тем больше город будет превращаться в захолустье. А мне вот обидно...

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Гость

21:48:33 13-06-2024

Гость (17:56:16 13-06-2024) Так и будет. Дела здесь закончим и года через три последуем ... Всегда был город пенсионеров и студентов. Как заводов не стало.
Может щас заводы чуть оживут.

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Гость

17:44:56 13-06-2024

Гость (17:26:32 13-06-2024) С 44х этажками прокатили. Как был Барнаул колхозом, так и ос... Любитель песни В.Токарева "Небоскребы"?

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Поклонник

17:54:20 13-06-2024

Гость (12:31:12 13-06-2024) Жаль !!! Это ИСТОРИЯ !!!... Ни чего святого нет.
Это же наша ИСТОРИЯ.
Он же не разваливается, за чем рушить???
За чем эта махина нужна, неужели нельзя другого места найти.
Что у нас за архитекторы????
Речной сломали, сейчас ЦУМ, явно кто то хорошую взятку поимел !!!

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И

18:02:43 13-06-2024

История это конечно хорошо, но только народ этим в Алтайском крае не удержишь. Нужно развитие. Даже рывок в развитии края и Барнаула, причем как можно быстрее, пока не стало слишком поздно.

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Анон

18:57:52 13-06-2024

Старое здание такое некрасивое, устаревшее, маленькое и бессмысленное, что новое точно будет лучше. Сносить, не жалеть! Будет лучше прежнего! В городе слишком мало изменений, чтобы сохранять ЦУМ. Пора двигаться в будущее.

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Элен без ребят

11:50:41 26-06-2024

Анон (18:57:52 13-06-2024) Старое здание такое некрасивое, устаревшее, маленькое и бесс... дело не в устаревшем маленьком здании, а в облике площади в целом.
существующий архитектурный ансамбль будет уничтожен и Барнаул, в очередной раз, потеряет частичку своего сердца, но понаехавшим колхозникам- развивальщикам, это без разницы, к сожалению.
пс. горите в Аду и пусть ваш новый цум развалится, когда в нем не будет людей.

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Гость

21:01:08 13-06-2024

Есть города куда хочется приехать и жить и строить планы а есть города откуда хочешь уехать и планов нет и ждёшь момента ( вот это про Барнаул( вот и за одно это надо всех гнать сверху метлой

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Гость

00:11:06 19-06-2024

Гость (21:01:08 13-06-2024) Есть города куда хочется приехать и жить и строить планы а е... На горе стоит аул,это город Барнаул😀

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Гость

03:52:51 14-06-2024

И (18:02:43 13-06-2024) История это конечно хорошо, но только народ этим в Алтайском... Хммм , международный шахматный турнир может сделать ? Скажем Нью-Барнаул!

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Гость

07:44:56 14-06-2024

Гребной канал есть, ипподром есть, ледовая арена есть. Нам бы только разогнаться и мы прорвемся!

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Гость

00:09:35 19-06-2024

Гость (07:44:56 14-06-2024) Гребной канал есть, ипподром есть, ледовая арена есть. Нам б... Куда???

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