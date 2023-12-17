Такой день. "Ярсы" на учениях и новые поликлиники в Алтайском крае

О главных событиях в регионе за 17 декабря

17 декабря 2023, 23:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Белоярском микрорайоне Новоалтайска завершили работы по возведению водозаборного узла за 58 млн рублей. Средства на строительство системы протяженностью 3,3 километра направили из регионального бюджета. Комплекс сооружений состоит из четырех башен-резервуаров объемом 50 кубометров и станции водоподготовки.

В Алтайском крае продолжат ремонтировать и строить фельдшерско-акушерские пункты, а также врачебные амбулатории. Всего в следующем начнут возводить 6 поликлиник, 7 амбулаторий, 13 ФАПов, 8 фельдшерских пунктов.

В Барнаульском ракетном соединении в рамках учений Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) на маршруты боевого патрулирования выведены автономные пусковые установки ПГРК "Ярс". Военные отрабатывают задачи и вводные, в том числе и по совершению интенсивных маневров – марша до 100 километров. Кроме того, ракетчики отрабатывают задачи по противодействию диверсантам условного противника.