Такой день. Задержание Авдюхиной в Аргентине, яйца, морозы и пропажа баскетболиста

О главных событиях Алтайского края за 3 января

03 января 2024, 23:00, ИА Амител

Фото: amic.ru

Экс-директора барнаульского "Жилфонда" Людмилу Авдюхину, присвоившую более 100 млн рублей, 2 января задержали в Аргентине. Там она прожила ровно год и часто меняла адреса, чтобы было тяжелее поймать. При этом через подставных лиц она инвестировала в местную недвижимость. Дело передали в суд, который должен будет вынести решение об экстрадиции.

Есть причина, по которой пока лучше не выезжать из своих населенных пунктов. Морозы до -30 градусов скуют Алтайский край в самое ближайшее время: ночью 4 января. Днем будет потеплее, но лишь немного. Например, в Барнауле днем ожидается до -19 градусов. Также будут снег, ветер, гололедица, изморозь – почти все из январского погодного набора.

Яйца в Алтайском крае подорожали не больше всего по стране, но и не меньше всего. Такой вывод можно сделать исходя из рейтинга, в котором представили только десятку регионов, где яйца сильнее всего выросли в цене, и десятку субъектов, где стоимость увеличилась минимально. Как край расположился среди остальных более чем 60 регионов, неизвестно. Так что яйца на Алтае или где-то посередине, или где-то сбоку рейтинга.

В Бийске 2 января двое мальчиков получили травмы различной степени тяжести при катании со склона, где дети часто оставляют здоровье. 28 декабря 2023 года на том же месте еще один подросток получил тяжкий вред здоровью. Между инцидентами с травмированием детей прошло всего пять дней. Это стало причиной для доследственной проверки по признакам халатности, также дадут оценку действиям местных властей.

Баскетболист из клуба "Барнаул" Антон Петухов пропал в Красноярске перед Новым годом. Ночью 30 декабря ушел из дома и не вернулся. С собой Антон взял телефон, однако, как отметили еще 1 января, ему постоянно пытались дозвониться, но не получилось. Местонахождение спортсмена неизвестно и по данным на 3 января.