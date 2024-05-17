Такой день. Задержание зампреда правительства Алтайского края и вторая волна паводка
О главных событиях региона за 17 мая
17 мая 2024, 23:59, ИА Амител
Утром 17 мая СМИ сообщили о задержании заместителя председателя правительства Алтайского края Ивана Кибардина. Позднее информацию подтвердил Лефортовский районный суд Москвы – чиновника подозревают в покушении на мошенничество в особо крупном размере.
Вторая волна паводка проходит в Алтайском крае. Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по региону, в ближайшие дни ожидается поднятие уровня воды в Катуни и Оби до опасных значений.
В мае во всем мире отмечается день борьбы с меланомой. Это один из самых опасных видов рака. Он годами может скрываться под маской безобидной родинки или бородавки, а потом в считанные недели убить человека. Полное излечение от болезни возможно лишь при удалении опухоли на начальной стадии. Так случилось с нашей героиней Галиной Ивановной, которая в этом году отмечает 10-летие победы над коварной меланомой. Она рассказала amic.ru, как сейчас помогает другим людям распознать опасность.
06:57:30 18-05-2024
- "чиновника подозревают в покушении на мошенничество в особо крупном размере." =========== Пригрели гадюку за пазухой.
07:36:31 18-05-2024
Шойгу за такое предательство замов ответил отставкой.
08:04:37 18-05-2024
Вот и ответ, почему изуродован центр Барнаула, куда девалась усадьба Михайлова, Речной, Лабиринт и т.д.