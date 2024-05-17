Такой день. Задержание зампреда правительства Алтайского края и вторая волна паводка

О главных событиях региона за 17 мая

17 мая 2024, 23:59, ИА Амител

Закат на море / Фото: unsplash.com

Утром 17 мая СМИ сообщили о задержании заместителя председателя правительства Алтайского края Ивана Кибардина. Позднее информацию подтвердил Лефортовский районный суд Москвы – чиновника подозревают в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

Вторая волна паводка проходит в Алтайском крае. Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по региону, в ближайшие дни ожидается поднятие уровня воды в Катуни и Оби до опасных значений.

В мае во всем мире отмечается день борьбы с меланомой. Это один из самых опасных видов рака. Он годами может скрываться под маской безобидной родинки или бородавки, а потом в считанные недели убить человека. Полное излечение от болезни возможно лишь при удалении опухоли на начальной стадии. Так случилось с нашей героиней Галиной Ивановной, которая в этом году отмечает 10-летие победы над коварной меланомой. Она рассказала amic.ru, как сейчас помогает другим людям распознать опасность.