Такой день. Замедление убыли населения на Алтае и планы на новогоднюю елку

О главных событиях Алтайского края за 19 октября

19 октября 2023, 23:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае снизилась смертность населения. Согласно данным Алтайкрайстата, за январь-август 2023 года родилось 11 304 ребенка, а умерло 20 246 человек. Естественная убыль составила 8 942 человека.

Защита возможного "политеховского" маньяка Виталия Манишина попыталась оспорить в суде заключение мужчины в СИЗО. Адвокат Манишина подал апелляцию в Алтайский краевой суд, однако жалоба осталась без удовлетворения. Об этом amic.ru сообщили в суде.

Главную новогоднюю елку в Барнауле установят на площади Сахарова. Открытие елки на Сахарова запланировано на 17:00 29 декабря. В этот же день проведут открытие новогодних мероприятий и в других районах города, а также в пригороде.