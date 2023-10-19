Защита возможного "политеховского" маньяка попыталась оспорить его арест в суде
Манишин останется в СИЗО как минимум до 15 ноября
19 октября 2023, 15:47, Антон Дегтярев
Защита возможного "политеховского" маньяка Виталия Манишина попыталась оспорить в суде заключение мужчины в СИЗО. Адвокат Манишина подал апелляцию в Алтайский краевой суд, однако жалоба осталась без удовлетворения. Об этом amic.ru сообщили в суде.
Адвокат Манишина подал апелляцию на решение Октябрьского районного суда Барнаула, который 28 сентября продлил меру пресечения Манишину до 15 ноября 2023 года. Заседание прошло в Алтайском краевом суде 19 октября.
"Суд апелляционной инстанции оставил постановление судьи без изменения, а жалобу адвоката – без удовлетворения", – прокомментировали в суде.
К слову, в июле 2023 года защита Манишина уже пыталась добиться его перевода из СИЗО на домашний арест, но тогда суд в этом ему также отказал.
Напомним, что Виталий Манишин оказался в СИЗО 18 мая 2023 года. Под арест его поместили из-за подозрений в убийстве и попытке изнасилования 17-летней девушки в 1989 году рядом с селом Зеленая Дубрава Родинского района.
Затем СМИ и источники amic.ru сообщили, что он признался в убийствах пяти абитуриенток АлтГТУ в 2000 году, а потом – еще трех девушек (17-летней Елены Анисимовой, 21-летней Чодураа Ооржак и 26-летней Натальи Бердышевой) и одной женщины – 54-летней Валентины Михайлюковой.
По информации СМИ, сейчас Манишин проходит по двум пунктам статьи 105 УК РФ. Первый подпункт – об убийстве двух или более лиц, а второй –"убийство с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера".
Отметим, что до Манишина главным подозреваемым по делу "политеховского" маньяка следствие считало Александра Анисимова, которого опознало сразу несколько студентов вуза. Он покончил с собой во время следственных действий в 2000 году. Всего преступнику приписывают убийства пяти абитуриенток АлтГУ, четырех девушек и двух женщин.
16:13:42 19-10-2023
Манишин останется в СИЗО как минимум до 15 ноября ------- Ну так естественно, еще не во всем "признался", еще не все "висяки" "раскрыты".)))))))))))
16:29:41 19-10-2023
Гость (16:13:42 19-10-2023) Манишин останется в СИЗО как минимум до 15 ноября ------- Ну... у вас кнопка со скобочками залипла.
17:00:55 19-10-2023
Элен без ребят (16:29:41 19-10-2023) у вас кнопка со скобочками залипла. ... Благодарю за подсказку!
19:28:00 19-10-2023
Лучше бы ему повеситься
19:32:40 19-10-2023
За Анисимова кто ответит?