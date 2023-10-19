Защита возможного "политеховского" маньяка попыталась оспорить его арест в суде

Манишин останется в СИЗО как минимум до 15 ноября

19 октября 2023, 15:47, Антон Дегтярев

Алтайский краевой суд / Фото: amic.ru

Защита возможного "политеховского" маньяка Виталия Манишина попыталась оспорить в суде заключение мужчины в СИЗО. Адвокат Манишина подал апелляцию в Алтайский краевой суд, однако жалоба осталась без удовлетворения. Об этом amic.ru сообщили в суде.

Адвокат Манишина подал апелляцию на решение Октябрьского районного суда Барнаула, который 28 сентября продлил меру пресечения Манишину до 15 ноября 2023 года. Заседание прошло в Алтайском краевом суде 19 октября.

"Суд апелляционной инстанции оставил постановление судьи без изменения, а жалобу адвоката – без удовлетворения", – прокомментировали в суде.

К слову, в июле 2023 года защита Манишина уже пыталась добиться его перевода из СИЗО на домашний арест, но тогда суд в этом ему также отказал.

Напомним, что Виталий Манишин оказался в СИЗО 18 мая 2023 года. Под арест его поместили из-за подозрений в убийстве и попытке изнасилования 17-летней девушки в 1989 году рядом с селом Зеленая Дубрава Родинского района.

Затем СМИ и источники amic.ru сообщили, что он признался в убийствах пяти абитуриенток АлтГТУ в 2000 году, а потом – еще трех девушек (17-летней Елены Анисимовой, 21-летней Чодураа Ооржак и 26-летней Натальи Бердышевой) и одной женщины – 54-летней Валентины Михайлюковой.

По информации СМИ, сейчас Манишин проходит по двум пунктам статьи 105 УК РФ. Первый подпункт – об убийстве двух или более лиц, а второй –"убийство с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера".

Отметим, что до Манишина главным подозреваемым по делу "политеховского" маньяка следствие считало Александра Анисимова, которого опознало сразу несколько студентов вуза. Он покончил с собой во время следственных действий в 2000 году. Всего преступнику приписывают убийства пяти абитуриенток АлтГУ, четырех девушек и двух женщин.