Такой день. Замена площади Сахарова и первая на Алтае регистрация брака вне ЗАГСа

О главных событиях региона за 14 июня

14 июня 2024, 23:59, ИА Амител

Закат / Фото: unsplash.com

Власти Барнаула хотят сделать площадь на месте трамвайного кольца между ул. Мало-Тобольской (барнаульский Арбат) и парком "Центральный", чтобы соединить туристические места города и проводить там массовые мероприятия. Если создать там общественную территорию, то она вполне может стать заменой площади Сахарова, рассказал журналистам мэр Барнаула Вячеслав Франк.

14 июня впервые в истории Барнаула и Алтайского края прошла официальная регистрация брака за пределами ЗАГСа. Друг другу "да" сказали Данил и Полина Огородниковы в Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая.

Министр транспорта Алтайского края Антон Воронов призвал ужесточить правила для несовершеннолетних водителей самокатов и мопедов. С такой инициативой глава ведомства выступил на заседании рабочей группы по безопасности дорожного движения.