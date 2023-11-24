Такой день. Замгенпрокурора, проверивший школу, и Алтай в учебниках истории

О главных событиях Алтайского края 24 ноября

24 ноября 2023, 23:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин лично осмотрел оставшееся без крыши здание школы в селе Зональном Алтайского края. Он лично выехал на пока еще не восстановленный объект и на месте оценил уровень нанесенного стихией ущерба, а также техническое состояние здания.

Раздел об Алтае появится в учебнике по древней истории для 5-го класса. Как рассказал ректор МГИМО Анатолий Торкунов, вместе с Алтаем в учебнике появится и история Кавказа.

В воскресенье, 19 ноября, порывы ветра достигали 35 м/c – стихия бушевала всю ночь и стихла только к вечеру. На линии электропередачи падали ветки, сломанные деревья и сорванные рекламные конструкции. В сложных условиях Барнаульская сетевая компания максимально оперативно "вернула свет" в дома горожан. О том, как это было, – в материале amic.ru.