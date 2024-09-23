Такой день. Заморозки на Алтае и утверждение обвинения экс-главе "Жилфонда"

О главных событиях Алтайского края за 23 сентября

23 сентября 2024, 23:59, ИА Амител

Закат в море / Фото: unsplash.com

Прокуратура Алтайского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летней Людмилы Авдюхиной, бывшей главы барнаульского "Жифлонда". Ей грозит до десяти лет тюрьмы.

После теплых выходных в Алтайский край пришли дожди и похолодание. Причем в течение недели температура продолжит понижаться. Об этом amic.ru сообщила ведущий синоптик регионального Гидрометцентра Наталия Кобякова.

В Алтайском крае проживает 97 долгожителей в возрасте старше 100 лет, из них 86 женщин и 11 мужчин, сообщили в региональном отделении Социального фонда России.