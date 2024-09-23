Такой день. Заморозки на Алтае и утверждение обвинения экс-главе "Жилфонда"
О главных событиях Алтайского края за 23 сентября
23 сентября 2024, 23:59, ИА Амител
Закат в море / Фото: unsplash.com
Прокуратура Алтайского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летней Людмилы Авдюхиной, бывшей главы барнаульского "Жифлонда". Ей грозит до десяти лет тюрьмы.
После теплых выходных в Алтайский край пришли дожди и похолодание. Причем в течение недели температура продолжит понижаться. Об этом amic.ru сообщила ведущий синоптик регионального Гидрометцентра Наталия Кобякова.
В Алтайском крае проживает 97 долгожителей в возрасте старше 100 лет, из них 86 женщин и 11 мужчин, сообщили в региональном отделении Социального фонда России.
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