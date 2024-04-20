Такой день. Замыкание в "Галактике" и правила для самокатчиков в Барнауле

О главных событиях Алтайского края за 19 апреля

20 апреля 2024, 00:00, ИА Амител

Закат / Фото: unsplash.com

Короткое замыкание произошло в ТЦ "Галактика". Возгорание ликвидировали огнетушителем до прибытия пожарных.

Из здания эвакуировали порядка тысячи человек. На место выезжали 18 единиц техники и 77 человек личного состава. Причина инцидента уточняется.

В ближайшем будущем в сервисах проката электросамокатов могут начать пожизненно блокировать аккаунты пользователей, которые нарушили ПДД. Об этом Госавтоинспекция Барнаула уже договорилась с компаниями. Сейчас алгоритм действий еще прорабатывается, сообщил amic.ru начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции Барнаула Александр Мороз. Также он рассказал и о том, что сейчас происходит с инициативами, которые ГИБДД ранее внесла в мэрию.

Барнаульская ГИБДД в 2024 году увеличила число рейдов по выявлению электросамокатчиков, которые нарушают ПДД. Уже состоялось два профилактических мероприятия, и впереди их будет еще много, сообщили в Госавтоинспекции. Корреспонденты amic.ru побывали в рейде 18 апреля и посмотрели, как инспекторы пресекают нарушения, штрафуют и просвещают тех, кто игнорирует правила дорожного движения при эксплуатации средств индивидуальной мобильности.