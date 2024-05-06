Такой день. Запрет проводить матчи на "Динамо" и проблемы с автобусом № 10 в Барнауле

О главных событиях Алтайского края за 6 мая

06 мая 2024, 23:59, ИА Амител

Закат солнца / Фото: unsplash.com

В Барнауле продлят автобусный маршрут № 10, на который в ближайшее время должны выйти новые автобусы – на данный момент идет доукомплектация штата водителей. На схеме указано, что транспорт будет ходить от магазина "Ашан" в ТЦ "Волна" на улице Власихинской до остановки "Спартак-2" возле площади Спартака.

На барнаульском стадионе "Динамо" запретили проводить любые матчи – такое решение приняла специальная комиссия ФНЛ 6 мая, сообщает пресс-служба клуба. Поле настолько ужасного качества, что на нем играть некомфортно. Теперь динамовцы должны где-то провести домашние матчи в мае. А кроме этого, вынужденно отменены футбольные турниры с участием детей.

Утром 6 мая 2024 года барнаульцы массово жаловались на маршрут № 20. В соцсетях горожане писали, что не могли дождаться автобусов, а те машины, которые все-таки приходили, были настолько забиты, что в одном из них даже сломали поручень. Одна из кондукторов объяснила ситуацию "забастовкой". О том, что произошло, amic.ru рассказали в руководстве компаний "Вега-Транс" и "Март-авто", которые отвечают за этот маршрут.