Такой день. Запреты мигрантам на Алтае и серьезное похолодание

О главных событиях Алтайского края за 5 сентября

05 сентября 2024, 23:59, ИА Амител

Дождливая осень в Барнауле / Фото: amic.ru

Авиационная группа высшего пилотажа "Русские витязи" показала видео своего полного прохода над Барнаулом. Почти пятиминутный ролик опубликовали на официальной странице летчиков.

В Алтайском крае в ближайшее время серьезно похолодает. По прогнозам Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие дни в регионе ожидаются дожди и порывистый ветер. Дневная температура воздуха не поднимется выше 18 градусов.

В Алтайском крае работодателям запретили трудоустраивать иностранцев с патентами в 2024-2025 годах в ряде отраслей.