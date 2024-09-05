Ищите свои дома. "Русские витязи" опубликовали полное видео пролета над Барнаулом
В ближайшее время пилотажная группа опубликует новый ролик с выступления в алтайской столице
05 сентября 2024, 22:46, ИА Амител
Авиационная группа высшего пилотажа "Русские витязи" показала видео своего полного прохода над Барнаулом. Почти пятиминутный ролик опубликовали на официальной странице летчиков.
"Возможно, вы уже видели нечто схожее, но в очень усеченном формате. Теперь же можно с чувством, с толком и с расстановкой порассматривать город сверху, найти обязательно свой дом (а может, и себя)", – написали в Telegram-канале "Русских витязей".
Там добавили, что в ближайшее время опубликуют новые ролики с показа в Барнауле.
Напомним, "Русские витязи" 31 августа выступили на Дне города Барнаула. На авиашоу пришло огромное количество жителей, на набережной Оби и в Нагорном парке просто не было свободного места. 2 сентября они сделали круг почета над городом.
Amic.ru опубликовал лучшие моменты полета над городом шестерки Су-30СМ.
23:17:13 05-09-2024
Классно.
07:20:36 06-09-2024
красиво
08:08:14 06-09-2024
Единственное что радует - это красная звезда на самолете
09:31:46 06-09-2024
Пролетарий (08:08:14 06-09-2024) Единственное что радует - это красная звезда на самолете... звезда- да, но почему вас не радует мастерство пилотов - непонятно.