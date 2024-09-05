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Ищите свои дома. "Русские витязи" опубликовали полное видео пролета над Барнаулом

В ближайшее время пилотажная группа опубликует новый ролик с выступления в алтайской столице

05 сентября 2024, 22:46, ИА Амител

Авиационная группа высшего пилотажа "Русские витязи" показала видео своего полного прохода над Барнаулом. Почти пятиминутный ролик опубликовали на официальной странице летчиков.

"Возможно, вы уже видели нечто схожее, но в очень усеченном формате. Теперь же можно с чувством, с толком и с расстановкой порассматривать город сверху, найти обязательно свой дом (а может, и себя)", – написали в Telegram-канале "Русских витязей".

Там добавили, что в ближайшее время опубликуют новые ролики с показа в Барнауле.

Напомним, "Русские витязи" 31 августа выступили на Дне города Барнаула. На авиашоу пришло огромное количество жителей, на набережной Оби и в Нагорном парке просто не было свободного места. 2 сентября они сделали круг почета над городом.

Amic.ru опубликовал лучшие моменты полета над городом шестерки Су-30СМ.

Барнаул
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Комментарии 4

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Светлана

23:17:13 05-09-2024

Классно.

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гость

07:20:36 06-09-2024

красиво

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Пролетарий

08:08:14 06-09-2024

Единственное что радует - это красная звезда на самолете

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Гость

09:31:46 06-09-2024

Пролетарий (08:08:14 06-09-2024) Единственное что радует - это красная звезда на самолете... звезда- да, но почему вас не радует мастерство пилотов - непонятно.

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