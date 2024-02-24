Такой день. Зараженный хлеб на Алтае и зажатая между трамваев легковушка

Главное за 24 февраля

24 февраля 2024, 23:30, ИА Амител

Вечер в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Хлеб в Алтайском крае может быть заражен картофельной палочкой из-за снижения качества урожая в прошедшем сезоне. Если хлеб приобретает сладкий запах, а мякиш обрастает темными пятнами и становится липким, есть его ни в коем случае нельзя.

В Барнауле на пересечении Юрина и Малахова зажало легковушку между двух трамваев. Со слов очевидцев, людей из машины вытаскивали через лобовое окно.

В 2024 году в Алтайском крае продолжат реализовывать нацпроект "Безопасные и качественные дороги". Их сделают в Барнауле, Бийске и Новоалтайске, а потратят на все это около 2 млрд рублей.