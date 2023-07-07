Такой день. Заседание Госсовета под руководством Томенко и ураган с градом на Алтае
О главных событиях Алтайского края за 7 июля
07 июля 2023, 23:41, ИА Амител
В Барнауле приступили к повторной обработке улиц от комаров. Дезинсекцию провели на площади Победы, Обском бульваре в Нагорном парке, вдоль аллеи по проспекту Ленина, а также на других территориях.
Губернатор Виктор Томенко провел заседание комиссии Госсовета по сельскому хозяйству на тему технологического суверенитета — такую задачу поставил президент России Владимир Путин.
Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, выездное заседание комиссии прошло в Казани. В нем приняли участие замминистра сельского хозяйства РФ, депутаты Госдумы, представители отрасли и ученые РАН. Темой комиссии Госсовета стало обеспечение устойчивого технологического суверенитета в АПК, в том числе сельскохозяйственное машиностроение.
Власти Барнаула ищут подрядчика на уборку, погрузку и вывоз мусора 4 и 5 классов опасности. За это компании-победителю чиновники готовы заплатить 1,4 млн рублей.
Компания-победитель будет работать в Центральном районе, включая территорию Барнаула и поселки Бельмесово, Борзовая Заимка, Мохнатушка, Плодопитомник, Садоводов, Центральный, Ягодное, Конюхи, Черницк, Южный, а также села Лебяжье и станции Ползуново.
Жара, ураганы и град обрушились на Алтайский край днем 7 июля. И если где-то стихия не оставила от себя ничего, кроме льда, то некоторым населенным пунктам повезло меньше — там пострадали и заборы, и дома.
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