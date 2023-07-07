Томенко провел заседание комиссии Госсовета по главной для Алтайского края теме

На мероприятии обсудили технологический суверенитет сельского хозяйства России

07 июля 2023, 10:35, ИА Амител

















Фото: Антон Федотов / правительство Алтайского края

Губернатор Виктор Томенко провел заседание комиссии Госсовета по сельскому хозяйству на тему технологического суверенитета — такую задачу поставил президент России Владимир Путин.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, выездное заседание комиссии прошло в Казани. В нем приняли участие замминистра сельского хозяйства РФ, депутаты Госдумы, представители отрасли и ученые РАН. Темой комиссии Госсовета стало обеспечение устойчивого технологического суверенитета в АПК, в том числе сельскохозяйственное машиностроение.

На заседании обсудили главную льготу — возможность аграриев приобретать в лизинг, по ставке ниже рыночной, сельхозтехнику. В 2022 году из-за внешних факторов фермеры стали меньше брать в лизинг технику, но в 2023 году ситуация выравнивается. Мера поддержки для аграриев будет продолжена. Также на заседании обсудили новый вызов — уход с российского рынка иностранных компаний. От их комплектующих во многом зависит рынок сельхозмашиностроения России. Сейчас их пытаются заменить Китай, Индия и Иран, но это также возможность и необходимость для российских производителей развивать свое производство.

Томенко рассказал участникам заседании об успехах алтайского сельхозмашиностроения. По его словам, край активно участвует в защите продовольственной безопасности России.

"Сейчас предприятия отрасли сельхозмашиностроения России вносят значительный вклад в обеспечение технологического суверенитета. Предприятия аграрного машиностроения Алтайского края сохраняют уверенные позиции в производстве почвообрабатывающей техники. Компании Алтайского края поставляют на рынок 42% плугов всех типов, более половины всех производимых борон, глубокорыхлителей, комбинированных почвообрабатывающих агрегатов. Отвечая на запросы предприятий, работающих на земле, производители сельхозтехники наладили выпуск зерносушилок, прицепных машин для внесения минеральных удобрений, также обеспечивается выпуск всего спектра запасных частей к названным типам сельскохозяйственной техники", – сказал глава региона.

В краевом правительстве отметили, что компании Алтайского края готовы заменить собой ушедших с рынка из-за санкций иностранцев. Так, гендиректор ГК "Кировский завод" (собирает в Алтайском крае тракторы "Кировец") Сергей Серебряков отметил, что Россия сможет полностью обеспечить себя продуктами питания, если решит проблемы с кадрами в сельском хозяйстве и с энергоэффективностью. По его мнению, нельзя допустить азиатской экспансии на рынке сельхозтехники, а вместе с белорусскими партнерами развивать производство собственных машин.

Эксперты считают, что политика губернатора Виктора Томенко в сельскохозяйственной сфере приносит выгоду в первую очередь сельским жителям региона. В частности напрямую на жителей сельских территорий влияет "Алтайский сельский стандарт" — повышение уровня жизни во всех населенных пунктах до единого, комфортного уровня за счет улучшения инфраструктуры, развития бизнеса, строительства и ремонта школ, больниц, спортивных, культурных учреждений, отметили в пресс-службе.