Власти Барнаула намерены убрать опасный мусор в Центральном районе за 1,4 млн рублей

Компания-победитель уберёт мусор до 1 ноября 2023 года

07 июля 2023, 08:01, ИА Амител

Мусор/ Фото: amic.ru

Власти Барнаула ищут подрядчика на уборку, погрузку и вывоз мусора 4 и 5 классов опасности. За это компании-победителю чиновники готовы заплатить 1,4 млн рублей. Информация от этом есть на портале "Госзакупок".

Закупка появилась на портале 5 июля, заявки можно подавать до 13 июля. Услуга будет оказываться с момента заключения контракта по 1 ноября 2023 года. Контракт будет действовать до конца 2023 года.

Компания-победитель будет работать в Центральном районе, включая территорию Барнаула и поселки Бельмесово, Борзовая Заимка, Мохнатушка, Плодопитомник, Садоводов, Центральный, Ягодное, Конюхи, Черницк, Южный, а также села Лебяжье и станции Ползуново.

Подрядчик должен будет собрать мусор с территории, погрузить его вручную и с помощью машин, перевезти мусор на полигон по приёму твёрдых бытовых отходов и выгрузить мусор 4-го и 5-го класса опасности на полигоне. Он должен подтвердить всё это, предъявив фото и отрывные талоны с городского полигона ТБО.

Отметим, что к 4 классу опасности относятся строительные отходы, изношенные шины, мебель, перепревшие биоотходы сельского хозяйства и др. К пятому классу опасности относятся яичная скорлупа, керамика, бумага, лампы накаливания, пластик, изолента, полиэтилен и так далее.