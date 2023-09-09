Такой день. Завершение мотосезона в Барнауле и туман как в фильме ужасов
Главное за 9 сентября
09 сентября 2023, 23:30, ИА Амител
Барнаульские мотоциклисты отметили закрытие сезона, проехав огромной колонной по центру города. Байкеры следовали от пляжа "Водный мир" до железнодорожного вокзала и назад через Фирсово.
Барнаул утром 9 сентября окутал густой туман. Видимость на некоторых улицах была настолько плохой, что люди из окон квартир с трудом могли разглядеть даже соседние здания.
В Алтайском крае за прошедшую неделю от присасываний клещей пострадали 198 человек. Всего с начала эпидсезона в поликлиники обратились 7812 укушенных.
Минздрав Алтайского края нашел способ борьбы с дефицитом врачей и средних медицинских работников. Как сообщили в ведомстве, для решения проблемы с этого года в регионе начали вести целевой набор в медколледжи.
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