Такой день. Жесткое ДТП в Барнауле и грибной туризм на Алтае

О главных событиях Алтайского края за 1 октября

01 октября 2023, 23:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Грибное сафари набирает популярность в России. То, что для многих развлечение, вид отдыха или хобби, стало превращаться в настоящий бизнес. В нашей стране появляется все больше желающих поехать на тихую охоту с проводником. Многие называют такие путешествия микологическим сафари. И представители российской туротрасли начали предлагать услуги по сбору грибов. Туры бывают разные: от однодневной поездки на природу до недельного проживания с палатками и курсом по выживанию.

16-летний подросток попал под поезд в Алтайском крае. Инцидент произошел около двух часов на станции Сарайский в Павловском районе. По данным ведомства, парень 2007 года зашел под габариты грузового поезда.

Жесткая авария произошла на улице Антона Петрова в Барнауле 1 октября. Женщина 1976 года рождения за рулем Kia Picanto при повороте направо не заняла соответствующее крайнее положение на проезжей части и столкнулась с Subaru Legacy, за рулем которого был 22-летний молодой человек.

После аварии Kia отбросило на опору ЛЭП. В результате происшествия женщине оказана медицинская помощь на месте, госпитализация не потребовалась.

Сотрудники барнаульского водоканала досрочно завершили работы на участке водопровода в Индустриальном районе Барнаула. Отмечается, что проведенные работы позволят заметно снизить риск возникновения повреждений, и, соответственно, и внеплановых отключений воды.