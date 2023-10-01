Водоканал досрочно закончил работы в Индустриальном районе Барнаула
Уже начали процесс подачи воды потребителям
01 октября 2023, 12:08, ИА Амител
Кадр из видео
Сотрудники барнаульского водоканала досрочно завершили работы на участке водопровода в Индустриальном районе Барнаула. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
Отмечается, что проведенные работы позволят заметно снизить риск возникновения повреждений, и, соответственно, и внеплановых отключений воды.
В настоящий момент начали процесс подачи ресурса потребителям. По имеющимся вопросам можно обращаться в диспетчерскую водоканала, СГК или районных администраций.
12:46:14 01-10-2023
На этот раз хорошо сработали, быстро и надеюсь качественно. Спасибо. Вот так бы всегда. Не то что тепловые сети на попова98-100.
13:09:11 01-10-2023
Надо всем работника выдать премии,а руководящему составу в десятикратном размере.
21:47:56 01-10-2023
Лопаты им выдать, чтобы копали быстрее. А руководящему составу по две - БСЛ называются.