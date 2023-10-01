Водоканал досрочно закончил работы в Индустриальном районе Барнаула

Уже начали процесс подачи воды потребителям

01 октября 2023, 12:08, ИА Амител

Кадр из видео

Сотрудники барнаульского водоканала досрочно завершили работы на участке водопровода в Индустриальном районе Барнаула. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Отмечается, что проведенные работы позволят заметно снизить риск возникновения повреждений, и, соответственно, и внеплановых отключений воды.

В настоящий момент начали процесс подачи ресурса потребителям. По имеющимся вопросам можно обращаться в диспетчерскую водоканала, СГК или районных администраций.