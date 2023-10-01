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Водоканал досрочно закончил работы в Индустриальном районе Барнаула

Уже начали процесс подачи воды потребителям

01 октября 2023, 12:08, ИА Амител

Кадр из видео
Кадр из видео

Сотрудники барнаульского водоканала досрочно завершили работы на участке водопровода в Индустриальном районе Барнаула. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Отмечается, что проведенные работы позволят заметно снизить риск возникновения повреждений, и, соответственно, и внеплановых отключений воды. 

В настоящий момент начали процесс подачи ресурса потребителям. По имеющимся вопросам можно обращаться в диспетчерскую водоканала, СГК или районных администраций.

Барнаул вода

Комментарии 3

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Гость

12:46:14 01-10-2023

На этот раз хорошо сработали, быстро и надеюсь качественно. Спасибо. Вот так бы всегда. Не то что тепловые сети на попова98-100.

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Гость

13:09:11 01-10-2023

Надо всем работника выдать премии,а руководящему составу в десятикратном размере.

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Гость

21:47:56 01-10-2023

Лопаты им выдать, чтобы копали быстрее. А руководящему составу по две - БСЛ называются.

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