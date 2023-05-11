Таксист, виновный в смерти барнаульской семьи, обжаловал "излишне жёсткий" приговор
Фирдавс Умаров получил шесть лет восемь месяцев колонии общего режима
11 мая 2023, 12:01, ИА Амител
Таксист Фирдавс Умаров, который получил почти семь лет колонии за смертельное ДТП на Павловском тракте в Барнауле, обжаловал приговор. Информация об этом появилась в карточке дела. Ранее адвокат Умарова Алексей Саламадин рассказывал amic.ru, что с большой долей вероятности вердикт Железнодорожного районного суда Барнаула будет оспорен.
Излишне жёсткий приговор
Умаров получил шесть лет и восемь месяцев в колонии общего режима. По мнению защитника Саламадина, приговор оказался излишнее жёстким, так как его подзащитный получил почти максимальный срок, который предусмотрен УК РФ (семь лет, – прим. ред.). Напомним, что прокуратура просила в качестве наказания шесть лет десять месяцев.
"Да, ДТП оказалось очень резонансным, погибли люди, но считаю, что наказание было слишком жёстким. В аналогичных случаях суды, как правило, ограничивались меньшим сроком", – комментировал ранее адвокат.
В итоге 3 мая Алексей Саламадин подал апелляционную жалобу. Теперь делом займётся Алтайский краевой суд. Сроки рассмотрения пока неизвестны. Предположительно, это произойдёт в июне. Кстати, своё несогласие с приговором высказала и прокуратура. Однако речь идёт не об ужесточении срока наказания, а об исправлении процедурных неточностей в тексте самого приговора. Об этом amic.ru рассказали в пресс-службе надзорного ведомства. Сторона пострадавших настаивать на ужесточении приговора не стала, сообщил адвокат Максим Митин.
Страшная авария на Павловском тракте
Напомним, в марте 2022 года на Павловском тракте в районе пересечения с Фурманова произошла массовая авария, здесь столкнулись сразу пять автомобилей. Погибли женщина и её шестилетний сын, четырёхлетний ребёнок получил тяжёлые травмы и стал инвалидом. Он был единственным из пассажиров, кто был пристёгнут. Его мама и старший брат от страшного удара вылетели из салона такси и погибли на месте. Семья ехала в автомобиле Hyundai Solaris, на борту которого был логотип такси "Максим".
Согласно официальной версии, 29-летний водитель такси, перестаиваясь на большой скорости, задел автомобиль Audi, из-за чего его выбросило на встречку. Там Hyundai столкнулся ещё с тремя авто. В итоге такси и Lada Largus съехали в кювет, остальные участники аварии остались стоять на дороге.
Почему так долго шёл суд
Дело ушло в суд только спустя четыре месяца после аварии. Ближе к концу процесса выяснилось, что в материалах содержится грубая ошибка. Пострадавшего мальчика почему-то забыли указать в документах, поэтому судья была вынуждена вернуть дело в прокуратуру. Недочёт исправили, дело передали другому судье и начали рассматривать с самого начала. В итоге приговор вынесли в конце апреля 2023 года. Таксиста Умарова осудили по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц").
12:05:19 11-05-2023
Т.е. совесть его совсем не гложет? Раз считает приговор слишком суровым? А сам не погиб при этом в аварии, угробив женщину с детьми.
12:28:18 11-05-2023
Гасторбайдер хренов...
13:13:54 11-05-2023
Гость (12:05:19 11-05-2023) Т.е. совесть его совсем не гложет? Раз считает приговор слиш... Их никогда не гложет совесть. Они всегда невиновны или их провоцировали.
13:49:24 11-05-2023
по результату рассмотрения надо бы добавить
14:28:44 11-05-2023
по результату рассмотрения над (13:49:24 11-05-2023) по результату рассмотрения надо бы добавить ... Если как следует наказать агрегатора, то ему добавят и без суда так, что он погибшим будет завидовать.
14:39:56 11-05-2023
Гость (14:28:44 11-05-2023) Если как следует наказать агрегатора, то ему добавят и без с... А агрегатор то тут при чем? Его то за что наказывать?
15:27:50 11-05-2023
то что пассажиры не были пристегнуты -факт. Вина в том что они не пристегнулись - водителя. Так как погибли и покалечено более одного челове5ка и среди них дети ужесточает наказание до пожизненного срока
18:44:23 11-05-2023
Гость (15:27:50 11-05-2023) то что пассажиры не были пристегнуты -факт. Вина в том что о... ну как бы нет, даже штрафуют пассажиров отдельно
22:18:58 11-05-2023
Гость (18:44:23 11-05-2023) ну как бы нет, даже штрафуют пассажиров отдельно... А если НЕТ ремней безопасности в такси, то пассажиры виноваты? В Барнауле полно таких такси, где либо вообще нет ремней безопасности, либо работает только один, например.
15:34:11 11-05-2023
Кинули кость, и стая набросилась!