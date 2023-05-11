Фирдавс Умаров получил шесть лет восемь месяцев колонии общего режима

11 мая 2023, 12:01, ИА Амител

Фото: "Яндекс.Карты"

Таксист Фирдавс Умаров, который получил почти семь лет колонии за смертельное ДТП на Павловском тракте в Барнауле, обжаловал приговор. Информация об этом появилась в карточке дела. Ранее адвокат Умарова Алексей Саламадин рассказывал amic.ru, что с большой долей вероятности вердикт Железнодорожного районного суда Барнаула будет оспорен.

Излишне жёсткий приговор

Умаров получил шесть лет и восемь месяцев в колонии общего режима. По мнению защитника Саламадина, приговор оказался излишнее жёстким, так как его подзащитный получил почти максимальный срок, который предусмотрен УК РФ (семь лет, – прим. ред.). Напомним, что прокуратура просила в качестве наказания шесть лет десять месяцев.

"Да, ДТП оказалось очень резонансным, погибли люди, но считаю, что наказание было слишком жёстким. В аналогичных случаях суды, как правило, ограничивались меньшим сроком", – комментировал ранее адвокат.

В итоге 3 мая Алексей Саламадин подал апелляционную жалобу. Теперь делом займётся Алтайский краевой суд. Сроки рассмотрения пока неизвестны. Предположительно, это произойдёт в июне. Кстати, своё несогласие с приговором высказала и прокуратура. Однако речь идёт не об ужесточении срока наказания, а об исправлении процедурных неточностей в тексте самого приговора. Об этом amic.ru рассказали в пресс-службе надзорного ведомства. Сторона пострадавших настаивать на ужесточении приговора не стала, сообщил адвокат Максим Митин.

Страшная авария на Павловском тракте

Напомним, в марте 2022 года на Павловском тракте в районе пересечения с Фурманова произошла массовая авария, здесь столкнулись сразу пять автомобилей. Погибли женщина и её шестилетний сын, четырёхлетний ребёнок получил тяжёлые травмы и стал инвалидом. Он был единственным из пассажиров, кто был пристёгнут. Его мама и старший брат от страшного удара вылетели из салона такси и погибли на месте. Семья ехала в автомобиле Hyundai Solaris, на борту которого был логотип такси "Максим".

Согласно официальной версии, 29-летний водитель такси, перестаиваясь на большой скорости, задел автомобиль Audi, из-за чего его выбросило на встречку. Там Hyundai столкнулся ещё с тремя авто. В итоге такси и Lada Largus съехали в кювет, остальные участники аварии остались стоять на дороге.

Почему так долго шёл суд

Дело ушло в суд только спустя четыре месяца после аварии. Ближе к концу процесса выяснилось, что в материалах содержится грубая ошибка. Пострадавшего мальчика почему-то забыли указать в документах, поэтому судья была вынуждена вернуть дело в прокуратуру. Недочёт исправили, дело передали другому судье и начали рассматривать с самого начала. В итоге приговор вынесли в конце апреля 2023 года. Таксиста Умарова осудили по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц").