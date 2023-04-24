В Барнауле осудили таксиста, из-за которого семья погибла в жутком ДТП

В последнем слове мужчина принёс извинения родственникам погибших и просил оправдательного приговора

24 апреля 2023, 14:46, ИА Амител

Фото: t.me/vkurse22

В Барнауле осудили таксиста Фирдавса Умарова, обвиняемого в смертельном ДТП на Павловском тракте в марте 2022 года, сообщает журналист amic.ru из зала суда.

"Дали шесть лет и восемь месяцев в колонии общего режима. Плюс запрет управлять транспортными средствами на три года. Также удовлетворили гражданский иск на 4 млн рублей. Умарова взяли под стражу прямо в зале суда", – рассказал корреспондент.

В последнем слове Умаров принёс извинения родственникам погибших и сказал, что готов в будущем помогать материально мальчику-инвалиду.

Адвокат просил оправдать таксиста. По мнению защиты, в происшествии был виновен водитель другого автомобиля.

Напомним, в марте 2022 года на Павловском тракте в районе пересечения с Фурманова столкнулись сразу пять автомобилей. Погибли женщина и её шестилетний сын, четырёхлетний ребёнок получил тяжёлые травмы. Семья ехала в автомобиле Hyundai Solaris. Как установило следствие, водитель такси, перестаиваясь на большой скорости, задел автомобиль Audi, из-за чего его выбросило на встречку. Там Hyundai столкнулся ещё с тремя авто. В итоге такси и Lada Largus съехали в кювет, остальные участники аварии остались стоять на дороге.