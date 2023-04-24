В Барнауле осудили таксиста, из-за которого семья погибла в жутком ДТП
В последнем слове мужчина принёс извинения родственникам погибших и просил оправдательного приговора
24 апреля 2023, 14:46, ИА Амител
В Барнауле осудили таксиста Фирдавса Умарова, обвиняемого в смертельном ДТП на Павловском тракте в марте 2022 года, сообщает журналист amic.ru из зала суда.
"Дали шесть лет и восемь месяцев в колонии общего режима. Плюс запрет управлять транспортными средствами на три года. Также удовлетворили гражданский иск на 4 млн рублей. Умарова взяли под стражу прямо в зале суда", – рассказал корреспондент.
В последнем слове Умаров принёс извинения родственникам погибших и сказал, что готов в будущем помогать материально мальчику-инвалиду.
Адвокат просил оправдать таксиста. По мнению защиты, в происшествии был виновен водитель другого автомобиля.
Напомним, в марте 2022 года на Павловском тракте в районе пересечения с Фурманова столкнулись сразу пять автомобилей. Погибли женщина и её шестилетний сын, четырёхлетний ребёнок получил тяжёлые травмы. Семья ехала в автомобиле Hyundai Solaris. Как установило следствие, водитель такси, перестаиваясь на большой скорости, задел автомобиль Audi, из-за чего его выбросило на встречку. Там Hyundai столкнулся ещё с тремя авто. В итоге такси и Lada Largus съехали в кювет, остальные участники аварии остались стоять на дороге.
16:32:40 24-04-2023
Рафик нивчем неувиноватый был!
16:36:33 24-04-2023
Гость (16:32:40 24-04-2023) Рафик нивчем неувиноватый был!... Вы его брат?
20:24:29 24-04-2023
Таксист - человек наёмный. Хозяин (йка) машины не хочет помочь пострадавшей семье?
10:08:47 25-04-2023
Ну причин здесь несколько..............первое, с каждым годом увеличиваетс колличество автомобилей, а одновременно хамов и быдла за рулем, отсюда очень низкая культура вождения. Второе, Разметка на дорогах да и сами дороги оставлют желать лучшего, власти в этом направлении практически ничего ни делают, в основном с загрзнением автодорог. Третье, очень низкий экономический уровень жизни беднейшего населени, отсюда спешка во времени, чтобы заработать себе копейку на жизнь ( это касаетс в основном таксистов) и в итоге нелепые случаи со смертельным исходом. Четвертое, очень низкий культурный уровень самого населения г. Барнаула, идущий очень далеко, со времен царя Горох, от быдла интеллигенция не рождается.